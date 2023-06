Postulat im Ständerat überwiesen – Maya Graf gewinnt Showdown gegen Guy Parmelin Deutlicher Entscheid in Bern: Die Landesregierung muss einen Bericht zu den Entwicklungsperspektiven in den Metropolitanregionen erarbeiten. Thomas Dähler

Ständerätin Maya Graf kritisiert die Untätigkeit des Bundesrats: «Ich finde das eine verpasste Chance.» Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Bundesrat wird aufzeigen müssen, wie er die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Wirtschaftszentren besser unterstützen kann. Der Ständerat hat am Mittwoch einem Postulat von Maya Graf (Grüne, BL) deutlich zugestimmt, obwohl sich Bundesrat Guy Parmelin im Rat dagegen gewehrt hatte.

Mitunterzeichnet ist das Postulat Grafs von den Standesvertreterinnen und -vertretern aus den grossen Wirtschaftszentren. Bei dem Vorstoss geht es um die Teilnahme an europäischen Initiativen und Programmen in den Metropolitanregionen, welche die Zusammenarbeit zwischen der EU und Drittstaaten fördern. Und dies unabhängig von den stockenden Verhandlungen mit der EU über die institutionelle Zusammenarbeit.

Die Schweizer Metropolitanregionen sind bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit überaus aktiv, doch stehen ihnen die Binnenmarktprogramme aufgrund der blockierten Verhandlungssituation nicht offen. Deshalb möchte der Ständerat, dass der Bundesrat aufzeigt, wie er in der gegenwärtigen Situation die Vernetzung fördern kann, an der die Schweiz auch ohne Abkommen teilnehmen könnte. Dabei geht es insbesondere um Netzwerke in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Energie und KMU-Wirtschaft sowie um Digital-Europe.

Kritik an die Adresse Parmelins

Die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit habe sich in der Vergangenheit als sehr stabil und wertvoll erwiesen, wie die Region Nordwestschweiz zeige, sagte die Baselbieter Ständerätin am Mittwoch in der Debatte um ihren Vorstoss. Es sei unverständlich, dass der Bundesrat den Vorstoss einfach ablehne, obwohl er wisse, dass die negativen Folgen der ungeregelten Beziehungen mit der EU laufend zunehmen. «Ich finde das eine verpasste Chance.» Der Bundesrat müsse mithelfen, die Metropolitanregionen zu stärken und ihnen mit entsprechenden Erleichterungen die Teilnahme an grenzüberschreitenden Programmen zu ermöglichen.

Unterstützung erhielt Graf vom Zuger Standesvertreter und Alt-Regierungsrat Matthias Michel (FDP), der seine Erfahrungen in der Metropolitanregion Zürich ins Feld führte. «Nur schon, um den Wert eines Metropolitanraums aufzuzeigen und dessen Chancen für die Zukunft zu ermöglichen, lohnt es sich, das Postulat anzunehmen.» Bundesrat Parmelin versuchte vergeblich aufzuzeigen, dass die Landesregierung die Metropolitanregionen in zahlreichen Bereichen genügend unterstütze, und es deswegen keinen zusätzlichen Bericht brauche.

Der Ständerat überwies den Vorstoss mit der grossen Mehrheit von 28 zu 10 Stimmen. Die zehn Gegenstimmen kamen von der SVP und einzelnen Ständeräten ländlicher Kantone.

«Statt Arbeitsverweigerung wollen wir verstärktes Engagement.» Maya Graf, Ständerätin (Grüne, BL)

Maya Graf zeigte sich nach der gewonnenen Abstimmung im Ständerat sehr zufrieden. In der verfahrenen Situation, in der sich die Schweiz mit dem ungeregelten Verhältnis zur EU befinde, sei es wichtig, dass der Bund verpflichtet werde, den Wirtschaftszentren beizustehen, die Grenzregionen zu stärken und Türen zu öffnen. So könnten sich die Metropolitanregionen an den EU-Programmen beteiligen. Heute müsse etwa die Nordwestschweiz erhebliche Nachteile in Kauf nehmen, weil der Bund die Beteiligungen an Horizon Europe und Erasmus vermasselt habe.

Mit dem überwiesenen Vorstoss im Ständerat sei es gelungen, auch den Ratskolleginnen und -kollegen aus weniger betroffenen Kantonen aufzuzeigen, dass die Wirtschaftszentren Probleme hätten und sich der Bund damit auseinandersetzen müsse. «Bundesrat Guy Parmelin drückt sich bisher um Antworten», meint Graf. Schliesslich lägen die Forschung, die Bildung und die Wirtschaft in der Verantwortung seines Departements. «Statt Arbeitsverweigerung wollen wir verstärktes Engagement.» Die Entwicklungsperspektiven in den Metropolitanregionen seien für die ganze Schweiz von grosser Bedeutung.

