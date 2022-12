17 Songs von Basler Promis – Maya Graf Der Musikgeschmack der Baselbieter Ständerätin (Grüne) ist nicht einfach einer Stilrichtung zuzuordnen. Da kommt Klassik ebenso vor wie Rap. Markus Wüest

Maya Graf bei der Ernte von Hochstammkirschen in Buus. Foto: Florian Baertschiger

Ihre Songliste sei ein «buntes Gemisch», findet Maya Graf selber. Der Oberbaselbieterin, seit 2019 Vertreterin des Kantons Baselland im Ständerat, gefällt die «Wahnsinnsarie» aus «Lucia die Lammermoor» ebenso wie «Quiero más!» der Basler Rapperin La Nefera. «Ich höre auch Musik, eher zufällig, einfach was mir gerade gefällt, auch gern von jungen einheimischen Künstlerinnen und Künstlern», schreibt uns Maya Graf. «Aber zum Abrocken muss es dann schon der unverwüstliche Rock und Pop aus meiner Jugendzeit sein, aus den good old 70er- und 80er-Jahren …» Ihr Jahrgang 1962 erklärt somit Klassiker wie «Me and Bobby McGee» von Janis Joplin oder «Uf däm länge Wäg zu dir» von Rumpelstilz. Apropos «Lucia di Lammermoor»: Manche mögen sich daran erinnern, dass die Karriere von Eva Lind 1985 in Basel begann, und zwar genau wegen ihrer Interpretation in dieser Donizetti-Oper.