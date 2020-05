So öffnet das Laufwerk Liestal – Maximal 46 statt 160 Gäste Dank der Staatshilfen sind die Barbetreiber zuversichtlich, dass ihr junges Lokal die Krise überleben wird. Jan Amsler

Wird derzeit auf Vordermann gebracht: Die Bar Laufwerk in Liestal. Foto: Florian Bärtschiger

Dominic Cavegn hat ein schelmisches Lächeln aufgesetzt: «Was ist noch schlimmer, als vor fremden Leuten zu singen? Vor Fremden unvorbereitet etwas zu präsentieren!» Doch diese Herausforderung sorgt auch für Nervenkitzel, und wohl darum war der Anlass in der Liestaler Bar Laufwerk Anfang Jahr ein Erfolg: Zusammen mit seinem Team hatte Cavegn ein Powerpoint-Karaoke organisiert. Statt ein Lied zu singen, wurde ein Vortrag über ein zufälliges Thema gehalten – mit bereitgestellter Powerpoint-Präsentation. Als Moderator war der bekannte Kabarettist Dominik Muheim im Einsatz.

Neben Partys und Konzerten sind es solche Events, mit denen sich die erst einjährige Bar – ganz unten im Stedtli neben der Allee – etabliert hat. Der Anspruch der beiden Inhaber Dominic Cavegn (28) und Nico Kugler (29), den jungen Einwohnern eine Ausgeh-Möglichkeit zu bieten und damit Liestals Nachtleben zu fördern, durfte von aussen betrachtet als erfüllt erklärt werden. Zumindest bis Corona die Welt durchschüttelte.

Nun darf das Lokal wieder öffnen. Vieles bleibt unklar. Doch statt Trübsal zu blasen und das Schutzkonzept der Gastro-Branche zu hinterfragen, will Cavegn die Energie lieber dafür einsetzen, die Vorgaben für die Gäste und das Personal möglichst attraktiv umzusetzen. Statt zu tanzen und zu flirten, wird nun an Tischen gesessen und geredet. Die Tischfussball- und Dartkästen sind bereits in den Keller geräumt.

«Nehmen wir als Referenz die Woche vor dem Lockdown, werden wir knapp kostendeckend unterwegs sein.» Dominic Cavegn, Co-Geschäftsführer Laufwerk Liestal

Die Stimmung wird nach der Wiedereröffnung am kommenden Freitag eine ganz andere sein als zuvor; statt bis 160 Personen dürfen maximal 46 rein. Cavegn kann nicht abschätzen, wie gut der Betrieb unter den besonderen Umständen laufen wird: «Nehmen wir als Referenz die Woche vor dem Lockdown, werden wir knapp kostendeckend unterwegs sein.»

Aber auch das ist nur möglich, weil Cavegn und Kugler, beide eingeschriebene Studenten, ihren ohnehin schon bescheidenen Lohn weiter kürzen und anstehende Erneuerungsarbeiten an Boden, Keller und Küche verschieben. Entscheidend sind auch das Entgegenkommen des Vermieters sowie die Instrumente der öffentlichen Hand wie Soforthilfe und Kurzarbeit. Dank all dem ist Cavegn «zu 100 Prozent überzeugt», dass das Laufwerk die Krise überleben wird. Zwölf Angestellte, darunter viele Lehrer in Ausbildung, arbeiten in der Bar.

Ein Tipp zum Schluss: Ein Gang zur Toilette lohnt sich, auch wenn man nicht muss. Die Wände sind mit Tafelfarbe bemalt, Kreiden stehen für Schandtaten bereit. Neben plumpen Sprüchen sind zeitweise auch kleinere Kunstwerke zu bestaunen.