Sorgen vor dem WM-Super-G – Mauro Caviezel: Ich oder mein Bruder Eigentlich ist Mauro Caviezel im WM-Super-G ein Medaillenkandidat. Ihn plagt aber seine Kopfverletzung. Startet er, muss einer zuschauen, der ihm nahesteht. Philipp Rindlisbacher

Reicht es oder reicht es nicht? Mauro Caviezel hofft auf einen WM-Start im Super-G. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Geht es nach ihm, dann darf es auch am Dienstag schneien. Und bitte so stark, dass wieder (Die Alpine Kombination der Frauen wurde am Montag wegen zu viel Neuschnee abgesagt) nichts geht. Gegen eine Verschiebung des WM-Super-Gs hätte Mauro Caviezel nichts einzuwenden. Seit Wochen absolviert er diesen Wettlauf gegen die Zeit, wieder einmal ist er verletzt gewesen, just in der Phase, als es ihm besser nicht hätte laufen können.

Wie eine Rakete sei Caviezel in die Saison gestartet, so sagte es Männer-Cheftrainer Tom Stauffer vor ein paar Wochen. Im Super-G war er Erster, Zweiter, Fünfter, die Nummer 1 der Welt, wie schon im Winter zuvor. Doch dann kam dieser verhängnisvolle Trainingssturz Anfang Januar, der Bündner war eine Zeit lang bewusstlos, erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Auch das Aussenband im Knie war beschädigt, der Knochen geprellt. Also ging es ab ins Spital. Wie so oft schon.