Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds – Maurer und Parmelin reisen nach Washington Die beiden SVP-Bundesräte sind Teilnehmer des runden Tisches der Weltbank. Auch der SNB-Chef ist mit dabei. Ein Thema sind die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die Bundesräte Guy Parmelin (l.) und Ueli Maurer anlässlich eines Besuches der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in Amriswil 2019. (Archiv) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Finanzminister Ueli Maurer, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Nationalbank-Präsident Thomas Jordan nehmen am Donnerstag und Freitag an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank teil. Ein Thema sind die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Wegen des Ukraine-Kriegs trübten sich die Aussichten für die Weltwirtschaft, teilten die Departemente Maurers und Parmelins sowie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag in einem gemeinsamen Communiqué mit. Zudem verschärfe sich die Verschuldung der Entwicklungsländer.

Weiter nach der Werbung

Die Schweiz unterstütze es, dass IWF und Weltbank in den letzten Wochen umfassende Hilfen für die betroffenen Länder zur Verfügung gestellt habe. Man werde dies beim Besuch in der US-Hauptstadt bekräftigen.

Weitere Themen der Frühjahrstagung sind demnach die wirtschaftspolitische Antwort auf den Klimawandel, die Unterstützung ärmerer Länder bei der Bewältigung dieses Problems, das Potential der Digitalisierung für die Entwicklung sowie Massnahmen zur Schuldentransparenz.

Maurer wird zudem im Vorfeld der Frühjahrstagung an einem Treffen der Taskforce zur Bekämpfung der Geldwäscherei teilnehmen. Dabei geht es darum, Prioritäten für die Geldwäscherei-Bekämpfung und den Kampf gegen Terrorismus-Finanzierung festzulegen. Die Schweiz trägt die Vorschläge zum Thema mit, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Parmelin in Kalifornien

Parmelin will vor seinem Besuch in Washington am Dienstag und am Mittwoch in San Francisco und im Silicon Valley Gespräche zur Zusammenarbeit in Forschung, Innovation und Berufsbildung führen. Das teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mit.

Im November 2021 hatten Parmelin und US-Bildungsminister Miguel Cardona, US-Arbeitsminister Marty Walsh sowie US-Vizehandelsminister Don Graves eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Berufsbildung unterzeichnet. Über deren Umsetzung will Parmelin nun mit Schweizer Unternehmen und Behörden in Kalifornien diskutieren.

Im Silicon Valley stehen laut WBF Gespräche mit Vertretern der Universität Stanford auf dem Programm. Dabei geht es um die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Technologiefirmen im Bereich Zukunftstechnologien und Nachhaltigkeit. Austauschen will sich Parmelin auch mit Wirtschaftsvertretern und Schweizer Unternehmen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.