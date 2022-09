Schach: Carlsen schlägt Nepomnjaschtschi

Nach dem Rapid- und dem Blitzturnier begann am Freitag im Saint Louis Chess Club der Sinquefield-Cup, in dem klassische Partien ausgetragen werden. Mit dabei in den USA ist Weltmeister Magnus Carlsen, und gleich in der ersten Runde schlug er mit Weiss Jan Nepomnjaschtschi, den er schon im WM-Match 2021 klar bezwungen hatte. Der Russe war nach einer originellen Eröffnung von Carlsen rasch in Bedrängnis geraten und gab kurz nach der ersten Zeitkontrolle seine hoffnungslose Stellung auf. Die Partie war eine Demonstration für alle, die nicht nachvollziehen können oder wollen, warum Carlsen sich aus dem offiziellen WM-Zyklus verabschiedet hat, als Nepomnjaschtschi erneut als WM-Herausforderer feststand.

Von ähnlichem Interesse war am ersten Tag des stark besetzten Sinquefield-Cups die Erstrundenpartie zwischen Fabiano Caruana – Carlsens bis anhin ebenbürtigstem WM-Gegner – und Alireza Firouzja, dem erst 19-jährigen Grosstalent. Mit ihm hätte sich Carlsen in einer WM gerne gemessen. Firouzja hatte in Saint Louis gerade überlegen das Rapid & Blitz gewonnen und demonstrierte nun auch bei längerer Bedenkzeit sein Können. Er und Carlsen treffen in der fünften Runde am kommenden Dienstag aufeinander. (be.)