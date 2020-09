Politohr – Juso-Alarm im Villenquartier Das «Politohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Politik passiert.

Juso hat Lieblingscampingplatz gefunden

Am Samstag kreuzten die Jungsozialisten bei Magdalena Martullo-Blocher im zürcherischen Meilen und bei Ernesto Bertarelli zu Hause im Waadtland auf. Damit wollte die Jungpartei auf ihre 99-Prozent-Initiative aufmerksam machen, die nächste Woche ins Parlament kommt. Die Juso fordern höhere Steuern für das reichste Prozent der Bevölkerung. Die Aktion war allerdings nicht besonders originell. Denn die Anhänger der Partei campierten schon vor drei Jahren vor Martullos Anwesen, als sie die Initiative lancierten. Trotzdem dürften sich die Juso kaum von einem weiteren Besuch abhalten lassen und mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch vor der Volksabstimmung nochmals bei Martullo-Blocher auftauchen.

CVP-Präsident kämpft in den Strassen von Basel um Stimmen

In Basel-Stadt fühlt sich die Christliche Volkspartei stark – so stark wie Kaffee, wie ein aktueller Wahlkampfslogan lautet. Die Crew, die sich am Samstag in den Strassenwahlkampf stürzte, dürfte sich ebenfalls ziemlich stark gefühlt haben: CVP-Präsident Gerhard Pfister war schliesslich mit dabei, Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter aus dem benachbarten Halbkanton ebenso wie Regierungsrat Lukas Engelberger, der als Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren in der Corona-Krise mittlerweile auch eine nationale Grösse geworden ist. Jetzt zu behaupten, das Trio werde der Partei bei den kantonalen Wahlen diesen Herbst gleich noch hohe Sitzgewinne bescheren, hiesse allerdings, im Kaffeesatz zu lesen.

Ein Maulkorb für «Mister Corona»?

Er trinkt Corona-Bier, springt im Neoprenanzug in die Aare, wird von Corona-Skeptikern bestürmt, und ein Buch über ihn gibt es jetzt auch noch: Daniel Koch, der mittlerweile pensionierte «Mister Corona», ist immer noch allgegenwärtig, obwohl ihn nicht wenige am liebsten auf den Mond schiessen würden. Das gilt wohl auch für den Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor. Er will jetzt vom Bundesrat wissen, ob es nicht angebracht wäre, Koch an seine Pflicht zu erinnern, sich zurückzuhalten – oder von ihm sogar zu verlangen, für eine gewisse Zeit in der öffentlichen Debatte zu schweigen. Was der Bundesrat davon hält, zeigt sich am Montag, dann muss er im Parlament die Frage beantworten. Ein Rüffel ist jedoch kaum zu erwarten. Schliesslich steht Koch nicht mehr auf der Lohnliste des Bundes und kann das Volk weiterhin nerven, wann immer und so oft er will.

