Razzia wegen Lohndumpings – Maulkorb für die osteuropäischen Arbeiter Am Donnerstag erfolgte eine Grosskontrolle auf der Baustelle des ehemaligen Rohner-Areals in Pratteln. Die zuständige Firma verweigerte die Mitwirkung. Leif Simonsen

Kurz nach 12 Uhr arbeiten die meisten polnischen Angestellten. Pausen haben die Osteuropäer im Gegensatz zu den Schweizer Bauarbeitern auf dem ehemaligen Rohner-Areal kaum. Foto: Dominik Plüss

Man fühlt sich beim Besuch der Grossbaustelle in Pratteln unweigerlich an den Sportunterricht erinnert. Die einen tragen Rot, die anderen Gelb. Die mit den roten Jacken, das sind die Gewinner. Die Mitarbeiter des Aargauer Bauriesen Erne sprechen Schweizerdeutsch. «Wir haben Achtstundentage und einen anständigen Lohn», sagt ein Mitarbeiter. «Aber die dort drüben, das sind arme Säue.» Er nickt in die Richtung des eingezäunten Areals, auf dem die Ausländer am Schuften sind – die Verlierer.

Vorgefertigte Formulare

Es ist Mittagszeit, ein Grossteil der Roten versammelt sich zum Pizzaessen in den Bauarbeiterbaracken. Ein paar Gelbe gönnen sich offenbar auch eine kurze Pause, aber die meisten arbeiten durch. Die Gelben: Das sind zwischen 130 und 140 Bauarbeiter aus Lettland, Polen und Litauen. Von Montag bis Freitag werden sie morgens um sieben Uhr aus dem Hotel Maximilian in Weil am Rhein zum ehemaligen Rohner-Areal gefahren, oft auch samstags. Knapp zwölf Stunden später gibt es einen Shuttle zurück zur Unterkunft. Offiziell haben sie in dieser Zeit nur acht Stunden gearbeitet. Auf den Blättern, die der Arbeitszeiterfassung dienen, sind die Arbeitszeiten schon fix eingetragen. Der Arbeitgeber hat diese bedruckt: 8 bis 17 Uhr steht hier. Kein Angestellter kann so auf die Idee kommen, die tatsächlichen Arbeitszeiten einzutragen.