Vögel in Hitzenot – Mauersegler-Küken fallen aus ihren Nestern Wenn sich Mauersegler-Nistkästen zu stark erhitzen, können Jungtiere aus über zehn Metern Höhe in die Tiefe stürzen. Beim Fund ist der Gang zum Tierarzt empfohlen. Linus Schauffert

Mauersegler verbringen ihre Sommer hauptsächlich in Mitteleuropa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die grosse Hitze, wie wir sie in den letzten Wochen in der Region erlebten, macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Auch Vögel leiden merklich unter den hohen Temperaturen.

Besonders betroffen ist der Mauersegler, wie die «Volksstimme» am Freitag berichtet. Diese Vogelart, welche sich während ihrer Brutzeit im Sommer hauptsächlich in Mitteleuropa aufhält und danach nach Afrika zieht, nistet nicht selten in extra für sie eingerichteten Kästen. Diese sind für gewöhnlich an der Süd- oder Westseite von Hausfassaden unter kurzen Dachvorsprüngen angebracht.

Die kleinen Kästen, die im Idealfall mindestens 15 cm breit, 28 cm lang und 12 cm hoch sind, erhitzen sich im Extremfall auf über 50 Grad Celsius. Klar, dass diese Verhältnisse verheerend für die Küken sein können. Laut der «Volksstimme» kam es in der vergangenen Woche in Sissach daher zu einer kleinen Tragödie.

Für Laien ist das Pflegen verboten

Ein Jungvogel verliess aufgrund der hohen Hitze sein Nest und fiel – da er noch nicht fliegen konnte – aus über zehn Metern Höhe zu Boden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Tier dabei verletzt, ist hoch. Da dieser Mauersegler aber aufgefunden und zu einer Vogelauffangstation gebracht wurde, endete die Geschichte glimpflich.

Fälle wie diese sind nicht selten in der Region. Bereits in vergangenen Jahren verliessen Jungtiere aufgrund der unaushaltbaren Hitze ihr Nest. Fachpersonen empfehlen ausdrücklich, dass verletzt anmutende Vögel jeder Art zum Tierarzt (und nicht zur Vogelauffangstation) gebracht werden sollten. Für Laien ist das Pflegen von Vögeln zu Hause verboten.

In der Tierpraxis wird der Gesundheitszustand des Vogels vor Ort überprüft, und es werden allfällige Behandlungen durchgeführt. Danach übergibt die Klinik das Tier an eine Privatperson, die eine Zulassung zur Versorgung von Wildtieren besitzt. Nach erfolgter Erholungsphase wird das Tier wieder in die Wildnis entlassen.

