Banken bereiten sich auf maximalen Ansturm vor

«Wir bereiten uns auf den maximalen Ansturm vor», sagte André Helfenstein, Chef der Credit Suisse Schweiz. Es stünden rund hundert Angestellte zusätzlich zur Verfügung, um die Anträge der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu prüfen und schnellstmöglich abzuwickeln. Alles solle «einfach und unkompliziert» passieren.

«Wir sind stolz, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten zu dürfen», sagte Helfenstein am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Bei der bundesrätlichen Verordnung handle es sich um ein «schlagkräftiges Paket, das die negativen Auswirkungen für die Firmen so gut es geht in Grenzen hält».

Dass von der Idee zur praktischen Lösung nur zehn Tage verstrichen seien, sei einzigartig, sagte Helfenstein. «Das gibt es nur in der Schweiz.»