Levrat-Nachfolge – Mathias Reynard will statt Parteichef nun Staatsrat werden Der Walliser Nationalrat Mathias Reynard nimmt sich aus dem Rennen für das SP-Präsidium. «Ich möchte meinem Kanton etwas zurückgeben», begründet er seinen Entscheid.

«Mein Herz und mein Mut sind hier»: Mathias Reynard will nicht mehr Levrat-Nachfolger werden. Keystone/Alessandro della Valle

SP-Nationalrat Mathias Reynard zieht seine Kandidatur als SP-Parteipräsident Schweiz zurück.

Er will nicht mehr Nachfolger von Christian Levrat werden.

Reynard versucht nun, in den Walliser Staatsrat einzuziehen.

SP-Nationalrat Mathias Reynard (VS) will nicht mehr für die Nachfolge des abtretenden SP-Parteipräsidenten Christian Levrat kandidieren. Dies gab der Politiker in einem Interview mit der Zeitung «Le Nouvelliste» am Montag bekannt.

Sein Herz schwanke zwischen dem Walliser Kantonsrat und der PS-Präsidentschaft hin und her, sagte er. Er wolle aber nunmehr ein Kandidat für den Walliser Staatsrat werden und verzichte daher darauf, sich um das Spitzenamt der PS zu bewerben, hiess es.

«Mein Herz und mein Mut sind hier», sagte Reynard weiter in dem Interview. «Ich möchte meinem Kanton und seinen Bewohnern zurückgeben, was sie mir bisher ermöglicht haben», betonte der SP-Politiker gegenüber der Zeitung.

( SDA )