Kundgebung am Samstag in Basel – Massnahmengegner rufen zur Demo auf – «Basel Nazifrei» leistet Gegenwehr Für das Wochenende sind zwei Kundgebungen in der Stadt angekündigt. Dabei könnten zwei verfeindete Lager aufeinandertreffen. Die Polizei hat Kenntnis von den Anlässen. Robin Rickenbacher

Die letzte grosse Corona-Demonstration in der Region fand am 20. März in Liestal statt. Foto: Dominik Plüss

Die Massnahmenkritiker sollen am Samstag in Basel Halt machen. In bestimmten Telegram-Gruppen kursiert seit kurzem der Aufruf zu einer Kundgebung in der Stadt. Um 14 Uhr soll die Demo starten, allerdings werden unterschiedliche Treffpunkte angegeben. Einmal ist vom Barfüsserplatz die Rede, ein anderes Mal vom De-Wette-Park. Weitere Infos zum Inhalt oder zum genauen Ablauf der Kundgebung werden nicht genannt.

Die Polizei ist über die Demo informiert. Gemäss Mediensprecher Adrian Plachesi hat die Polizei ein Bewilligungsgesuch erhalten, das aktuell in Bearbeitung ist.

Die Kritiker der Corona-Massnahmen dürften nicht die einzigen sein, die am Wochenende auf die Strasse gehen. In linken Kreisen wurde bereits zur Gegendemonstration aufgerufen. Das Bündnis «Basel Nazifrei» stellt auf den sozialen Netzwerken klar: «Wir sagen in Basel: Hier gibt es keinen Platz für einen rechten Aufmarsch.» Das Feld dürfe nicht der rechten und irrationalen Anti-Massnahmenbewegung überlassen werden.

Das Bündnis hat in seinem Aufruf auf mehrere Punkte aufmerksam gemacht, für die es am Samstag einstehen will. So sollen Corona-Tests weiterhin gratis bleiben, ebenso Masken. Fürs Impfen sollen bezahlte Ferientage zur Verfügung gestellt werden, zudem müssten in Zügen die 1.-Klasse-Abteile aufgehoben werden, um Platz zu schaffen. Überdies will «Basel Nazifrei» gegen patriarchale Gewalt, Nationalismus und antisemitische Verschwörungstheorien demonstrieren.

Der Treffpunkt der Gegendemonstration soll im Verlauf der Woche auf den sozialen Medien bekanntgegeben werden. Auch von dieser Kundgebung hat die Polizei Kenntnis. Zur Einsatztaktik äussert sie sich wie gewohnt nicht. «Ziel der Kantonspolizei ist es in jedem Fall, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen», sagt Plachesi.

Die Ausgangslage bietet erhebliches Konfliktpotenzial. Nicht nur weil jüngst mehrere Corona-Demos in Bern derart eskalierten, dass die Polizei Wasserwerfer und Gummischrot einsetzte. Sondern auch aufgrund der Erfahrungen in Basel bezüglich des Aufeinandertreffens von Demonstrationszügen aus verschiedenen politischen Lagern.

Gemeint ist die Pnos-Demo vom November 2018, der ein grosses Aufgebot aus dem linken Lager begegnete. Die Geschichte ist bekannt: Die Polizei schaltete sich in der Folge ein, was mehrere Verfahren gegen Anhänger der unbewilligten Gegenkundgebung nach sich zog.

Robin Rickenbacher ist Redaktor der Basler Zeitung. 2017 im Sportressort gestartet, ist er seit 2020 Teil des Onlineteams. Dort widmet er sich allen Themen rund um die Region Basel. @r_rickenbacher

