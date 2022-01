«Ihre Maske irritiert mich» – Massnahmengegner nehmen Basler Marktplatz in Beschlag Am Montag haben gut 100 Personen ihrem Unmut über die Maskenpflicht an Schulen Luft gemacht. Der Kanton Baselland könnte renitenten Eltern beim Homeschooling entgegenkommen. Dina Sambar Simon Bordier

Der Basler Marktplatz wurde mit wehender Fahne und Seifenblasen zum «Platz der Freiheit». Foto: Nicole Pont

Massnahmenkritische Leute haben den Basler Marktplatz am Montagabend zum «Platz der Freiheit» erklärt. Meterhoch ragte eine Fahne mit Freiheitssprüchen und helvetisch-patriotischen Farben in die Höhe. Ringsherum versammelten sich gut 100 Leute – Eltern mit Kindern, jüngere und ältere Paare, Einzelpersonen –, um ihrer Auffassung von Freiheit und ihrer Kritik an den Corona-Massnahmen Nachdruck zu verleihen: «Lachen statt Masken» war auf einem Plakat zu lesen, «Von der Maske bekomme ich Kopfschmerzen» auf einem anderen.

Insbesondere die Masken- und Testpflicht für Schülerinnen und Schüler auf sämtlichen Primarstufen, die seit Jahresbeginn in beiden Basel gilt, hat grosse und kleine Massnahmenkritikerinnen kreativ werden lassen: Das Eingangsportal des Basler Rathauses verwandelte sich am Montagabend in eine Klagemauer, an der – als Zeichen des Widerstands – unter anderem Plakate, Zeichnungen, Plüschtiere und Hygienemasken angebracht wurden.