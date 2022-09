Wegen Denguefieber-Fall im Elsass – Massive Tigermücken-Vernichtungsaktion In Strassburg wurde eine mit dem Dengue-Virus infizierte Person entdeckt. Deshalb ergreifen die lokalen französischen Behörden drastische Massnahmen. Besteht die Gefahr einer Verbreitung nach Basel? Dina Sambar Julia Gisi

Eine weibliche Tigermücke bei ihrer Blutmahlzeit. Foto: zvg

In der Nacht auf Freitag kommt es in Strassburg zu einer gross angelegten Tigermücken-Vernichtungsaktion. Grund dafür ist, dass in der elsässischen Stadt ein Fall von Denguefieber entdeckt wurde, wie verschiedene französische Medien berichten. Es handelt sich dabei um eine Person, die sich vor kurzem in einem tropischen Land aufgehalten hat, in dem diese Krankheit verbreitet ist. Denguefieber wird durch Tigermücken von Mensch zu Mensch übertragen.