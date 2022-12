SVP macht DDR-Vergleich – Massive Kritik an den Stromsparplänen des Bundesrates Mit Verboten und Einschränkungen will der Bundesrat einem allfälligen Strommangel begegnen. Kantone, Parteien und Verbände missbilligen Parmelins Plan. Beni Gafner

Muss die Vorschläge seines Wirtschaftsdepartements fürs Stromsparen überdenken: Bundesrat Guy Parmelin. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Zum Glück zeichnet sich in der Schweiz kurzfristig kein akuter Strommangel ab. Krach und Durcheinander wären sonst programmiert. Darauf deutet die massive Kritik an den Stromsparplänen des Bundesrats hin. Diese kommt aus Parteien, Verbänden und den Kantonen. Die lautesten Töne kommen ausgerechnet aus der Partei Parmelins.

So bezeichnet die SVP die Verordnungsentwürfe des Bundesrats als «im höchsten Mass alarmierend». Deshalb will die Partei sie «zur vollständigen Überarbeitung» an den Absender zurückweisen. Die vorgesehene Kombination aller Bewirtschaftungsmassnahmen sei im Ergebnis «realitätsfremd, unverhältnismässig sowie in unhaltbarer Weise marktverzerrend».

Dass der Bundesrat mit seiner detaillierten Stromsparliste auf «soziale Kontrollen» setze, ist für die SVP ein Rückschritt in vergangene Zeiten: «Dass sich nun Nachbarn kontrollieren und denunzieren sollen, erinnert an Methoden aus der DDR», schreibt die Partei.

«Jahrelange Untätigkeit»

Etwas freundlicher im Ton, aber nicht weniger hart in der Sache wirft die FDP dem Bundesrat jahrelange Untätigkeit vor. Diese habe zur Gefahr einer Strommangellage geführt. Obwohl der Bundesrat bereits vor Jahren eine Stromknappheit als das grösste Risiko für die Schweiz dargestellt habe, sei nichts in Echtzeitdaten über den Stromverbrauch oder eine bessere Steuerung des Stromverbrauchs durch Konsumentinnen und Konsumenten investiert worden.

Trotzdem gelte es nun zusammenzuhalten, denn es gelte auch in einer Krise die volkswirtschaftlichen Schäden so klein wie möglich zu halten. Die Bundesratslisten über Beschränkungen und Verbote sind für die FDP unter dem Strich aber «willkürlich». Es gehe nicht an, dass Privaten Whirlpools verboten würden, während diese Touristen erlaubt blieben.

Als Mittel zum geringeren Stromverbrauch schlägt die FDP anstelle von Verboten marktwirtschaftliche Massnahmen vor, etwa den Handel von Stromkontingenten für Unternehmen.

Grüne für mehr Marktwirtschaft

Interessant: Die Grünen bewegen sich mit der FDP in diesem Punkt auf ähnlicher Wellenlänge, auch wenn die Lösungsvorschläge nicht genau deckungsgleich sind.

So rufen die Grünen nach Auktionen. Dabei könnten Grossverbraucher Stromeinsparungen zusichern, etwa dann, wenn in den Wintermonaten Produktionsmaschinen gewartet würden. Dafür würden die Unternehmen vom Bund entschädigt. Die entstehenden Kosten müssten nach Idee der Grünen über den Strompreis finanziert werden. Klar ist für Grünen-Präsident Balthasar Glättli: «So wird dort gespart, wo es am effizientesten ist.»



Swissmem, der wichtige Verband der Maschinenindustrie, kritisiert scharf, dass ein Kontingentshandel in den Plänen des Bundesrats nur als beiläufiges Pilotprojekt vorgesehen sei. Das sei nicht akzeptabel. Im Ernstfall könne der Kontingentshandel für die Weiterexistenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen entscheidend sein. Dies sagt der Leiter Wirtschaftspolitik von Swissmem, Jean-Philippe Kohl.

Kohl fordert vom Bundesrat, dass dieser nun alles daransetze, einen umfassenden Handel von Stromkontingenten noch in diesem Winter zu ermöglichen. Dieser Handel dürfe nicht «am organisatorisch-administrativen Unvermögen der Verteilnetzbetriebe scheitern», fordert er.



Frieren zu Hause, schwitzen im Hotel

Der Branchenverband Swisscleantech kritisiert den Bundesrat ebenfalls. «Die jetzt vorliegende kleinteilige Verordnung ist sehr problematisch in der Umsetzung und wird zu enormen Diskussionen führen», prophezeit er. Ein fairer Interessenausgleich werde so nicht möglich sein. Privatpersonen sei nicht plausibel zu erklären, weshalb sie die Temperaturen in ihrer Wohnung senken sollten, während die Jacuzzis in Hotels und Skilifte nach wie vor in Betrieb sein dürften.

Der Verband wehrt sich sodann explizit gegen Stromsparmassnahmen bei Wärmepumpen und bei den Elektromobilen. Er fordert demgegenüber ein generelles Energiesparen. Wer eine Ölheizung hat, soll demnach die Temperatur gleich viel zurückschrauben müssen wie Menschen, die mit Strom oder Gas heizen.



Tatsächlich sieht der Bundesrat auf der Eskalationsstufe drei (von vier) für Gasheizungen eine Obergrenze von 20 Grad Raumtemperatur vor. Für Räume, die mit Elektroheizungen oder Wärmepumpen geheizt werden, sollen 18 Grad vorgeschrieben werden. Wer aber über eine Ölheizung verfügt, soll demgegenüber heizen können, bis der Schweiss aus den Poren strömt.



Entsprechend bezeichnet auch der Gewerbeverband die Verordnungsentwürfe des Bundesrats als «lückenhaft, eigentlich lächerlich». Die vorgeschlagenen Massnahmen berücksichtigten die legitimen Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft nicht. Man habe es hier mit einem «zentralistischen Eingriff in die Freiheit der Lebensführung und in die Wirtschaftsfreiheit» zu tun.

Der Gewerbeverband unterstreicht auch die Argumentation der Fernmeldedienstanbieter. Diese weisen darauf hin, dass die in einer Krise für Swisscom, Sunrise und Salt vorgesehenen Stromeinsparungen die Handy- und die Internetkommunikation lahmlegen würden.

Keine Polizisten für Kontrollen

Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren sagt mit Blick auf das Durchsetzen von Verboten, dass keine Polizisten für zusätzliche Kontrollen zur Verfügung stünden. Sie weist «in aller Deutlichkeit darauf hin, dass bei den kantonalen Polizeikorps für die Kontrolle von Vorschriften im privaten Bereich keine Ressourcen zur Verfügung stehen werden, auch nicht für Stichproben». Damit dürfte der Bundesrat sein Ziel verfehlen, rasch über eine breit akzeptierte Stromsparregelung zu verfügen.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

