Basler Steinenvorstadt – Massenschlägerei mit Stichwaffen geht glimpflich aus Zehn Personen haben sich am Freitagabend in der Steinentorstrasse geprügelt. Obwohl Schlag- und Stichwaffen gebraucht wurden, gab es keine Verletzten.

Zehn Personen haben sich am Freitag an der Steinentorstrasse geprügelt. Foto: Keystone

Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, kam es an der Steinentorstrasse zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten, wie die Basler Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein Passant habe die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. «Diese schlugen sich und benützten Schlag- und Stichwaffen. Der Polizei gelang es kurz darauf, die mutmasslichen Beteiligten anzuhalten und zu kontrollieren», schreiben die Sicherheitsbehörden.

Bei den Beteiligten handle es sich um fünf Männer aus Sri Lanka im Alter von 19, 32, 34, 45 und 47 Jahren, vier Schweizer mit Migrationshintergrund im Alter von 24, 35, 41 und 55 Jahren und einen 41-jährigen Deutschen. Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung seien noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Obwohl Schlag- und Stichwaffen im Einsatz waren, wurde laut Polizei keiner der Beteiligten verletzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

