Basel-Stadt verschärft Massnahmen – Maskenpflicht für die Schüler, 3G-Zertifikat für Pflegerinnen

An den Schulen kehrt die Maskenpflicht zurück. Sie gilt für Kinder ab der fünften Primarschulklasse sowie für sämtliche Lehrerinnen und Lehrer, die nicht geimpft oder genesen sind. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind ebenfalls Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. «Diese Regeln gelten in sämtlichen Innenräumen der Schulhäuser und in den Tagesstrukturen», schreibt das Basler Erziehungsdepartement.