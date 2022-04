Coronavirus in Spanien – Maskenpflicht entfällt in den meisten öffentlichen Innenräumen In Spanien gilt die Maskenpflicht ab sofort nur noch im öffentlichen Verkehr, in Krankenhäusern und in Seniorenheimen.

In Spanien sind 92,2 Prozent der Einwohner im Alter von über zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

In Spanien entfällt ab diesem Mittwoch die Maskenpflicht in fast allen öffentlichen Innenräumen. Die Regierung in Madrid verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Dekret. Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt demnach nur noch im öffentlichen Verkehr, in Krankenhäusern und in Seniorenheimen.

«Wir machen Fortschritte bei der Rückkehr zur Normalität, wie sie vor der Pandemie war», schrieb Ministerpräsident Pedro Sánchez im Onlinedienst Twitter. Die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht begründete er mit dem Erfolg der Impfkampagne gegen das Coronavirus.

92,5 Prozent der Einwohner des Landes im Alter von über zwölf Jahren sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft – das ist eine der höchsten Quoten der Welt. Vor zwei Jahren war Spanien eines der am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchten Länder in Europa.

