Absatz eingebrochen – Maskenhersteller ärgern sich über BAG-Empfehlung Die Billig-Konkurrenz aus dem Ausland bringt die Schweizer Produzenten von Schutzmasken in Not. Aber auch das Bundesamt für Gesundheit sorgt für Unmut. Konrad Staehelin

Produziert noch bei einem Drittel der Kapazität: Felix Schönle von Wero in Rothrist. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vor einem Jahr erschienen sie der Schweiz als Retter in der Maskenknappheit, heute bereuen viele von ihnen die Investitionen: Zahlreiche Firmen, die zu Beginn der Pandemie in Maschinen und Produktion investiert haben, werden seit Januar ihre Ware kaum mehr los.

«Es gibt Tage, an denen der Absatz sehr nahe bei null liegt», sagt Claude Rieser von der Firma Flawa in Flawil SG. «Unser Absatz ist eingebrochen. Wir produzieren noch bei einem Drittel der Kapazität», sagt Felix Schönle von Wero in Rothrist AG. Er schaffte in der ersten Welle für mehrere Millionen Franken 12 Maschinen für Hygienemasken an. Und zwei Schaffhauser Jungunternehmer lassen ihre vor einem Jahr neu erworbenen Maschinen für Hygienemasken laut «Blick» sogar schon wieder verschrotten.