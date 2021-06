Umstrittene Corona-Lockerungen – Masken an den Schulen wirken eben doch Der Schulleiterverband will die Maskenpflicht im Unterricht abschaffen, die SVP fordert das ultimativ. Zürcher Daten zeigen aber: Der Gesichtsschutz dämmt Infektionen ein. Edgar Schuler

Ungeliebt, aber wirksam: Die Maske im Schulunterricht. Foto: Raphael Moser

In St. Gallen, Zug und Graubünden ist die Maskenpflicht an den Primarschulen seit kurzem aufgehoben. Damit gilt sie nur noch in wenigen Kantonen, unter anderen im Aargau und in Zürich. Für Thomas Minder, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, ist damit die Zeit gekommen, die Maskenpflicht an den Primar- und Sekundarschulen generell aufzuheben: «Es wäre schön, wenn alle Kantone nachziehen würden», sagte er der SRF-«Tagesschau».

Auf Anfrage kritisiert Minder das uneinheitliche Vorgehen innerhalb der Schweiz. Er sagt: «In anderen Bereichen, wo der Bund entscheidet, erfolgen ebenfalls Lockerungen: Restaurantbesuche sind ohne Maske möglich.» Es sei bekannt, dass Ansteckungen vor allem im privaten Rahmen passierten. «In den Schulen sind Kinder vor allem von Erwachsenen angesteckt worden und nicht umgekehrt. Somit dürfen die Massnahmen für Schülerinnen und Schüler gelockert werden.» (Mehr zum Thema: Wie Lehrer und Kinder die Corona-Regeln brechen.)