Das neue Pandemie-Normal – Maske vergessen und beim Begrüssen ins Leere greifen Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Leben hat sich trotzdem ziemlich normalisiert. Ist es schon dieses neue Normal, von dem so oft gesprochen wurde? Philipp Probst

Ein Vorteil im neuen Normal: Wir müssen zum Beispiel nicht mehr überlegen, ob wir dreimal küssen oder nur zweimal, wenn wir eine uns bekannte Person d es anderen Geschlechts treffen. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Spürt ihr es auch, liebe Leserinnen und Leser? Ich spüre es. Nicht so stark, wie ich vermutet habe, aber doch, ich spüre es: das neue Normal. Nein, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber wir tun doch schon so, als wäre sie vorbei und leben nach dem neuen Normal. Vielleicht ist es noch nicht das definitive neue Normal, von dem die Experten schon so lange sprechen, aber ich denke, wir sind nahe dran.

Verlassen wir unsere Wohnung oder unser Haus, prüfen wir jetzt nicht nur, ob wir Schlüssel, Portemonnaie und Handy – mit oder ohne Covid-Zertifikat-App! – dabeihaben, sondern auch, ob das Corona-Lärvli griffbereit in der Tasche steckt. Wie oft bin ich schon in meine Wohnung zurückgelatscht und habe die Maske geholt?!