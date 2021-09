Neues Covid-Regime – Maske runter an der Swissbau Während an der laufenden Art Basel Schutzmasken obligatorisch sind, fallen sie bei der Swissbau vom 18. bis 21. Januar weg. Damit setzt die MCH Group ein neues Sicherheitskonzept mit der 3-G-Regel um. Kurt Tschan

Die Swissbau hat unter der Pandemie gelitten, will sie jetzt aber hinter sich lassen. Foto: Swissbau

Am 18. Januar 2022, wenn die Swissbau ihre Tore öffnet, gehören Schutzmasken bei der Messe Basel der Vergangenheit an: Die neue Covid-19-Guideline für Aussteller setzt auf eine 3-G-Regelung. Zugelassen zur Fachmesse mit Publikumsbeteiligung sind all jene, die entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Alle anderen werden zur grössten Baumesse der Schweiz nicht zugelassen.

«Wir sind geschrumpft.» Rudolf Pfander, Direktor der Swissbau

Das Sicherheitskonzept nimmt die Aussteller in die Pflicht. Sie müssen ihr Personal und ihre Lieferanten über die geltenden obligatorischen Vorschriften während der Aufbau-, Durchführungs- und Abbauphase informieren, wie es in den Bestimmungen heisst. Sie werden auch dafür verantwortlich sein, dass Mitarbeitende oder Dienstleister, die der Risikogruppe angehören oder Covid-19-Symptome aufweisen, der Messe und dem Messestand fernbleiben. Ausdrücklich werden Standpersonal und Dienstleister darauf hingewiesen, auf das Schütteln von Händen, aber auch auf jegliche Art von physischem Kontakt zu verzichten.