Herr Rudd, warum weiss man jetzt schon, dass der Parteitag historisch genannt werden wird?

Xi Jinping wird zum dritten Mal zum Parteivorsitzenden ernannt – aber am Ende wird es wohl nur die dritte von fünf oder sechs Amtszeiten sein. Indem er die Begrenzung auf zwei Amtszeiten bricht, bringt er sich als Generalsekretär bis vermutlich 2037 in Stellung. Wir müssen uns also daran gewöhnen, dass nur er da sein wird – und Wladimir Putin bis 2036.