FCB-Goalie als tragischer Held – Marwin Hitz hat keinen Bock mehr Zunächst knüpft der Goalie des FC Basel in Bern dort an, wo er am Donnerstag in Bratislava aufgehört hat: Er agiert überragend. Dann unterläuft ihm ein Patzer – und YB gewinnt 3:0. Oliver Gut

Und dann wird er doch bezwungen: Marwin Hitz kniet nach dem 0:1 enttäuscht auf dem Berner Plastikrasen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Schluss, da mag Marwin Hitz nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Will keine Auskunft mehr geben über dieses Spiel, das so lange sein Spiel gewesen war. Hat keinen Bock auf die TV-Kameras von Blue und SRF. Und auch nicht auf die Interviewzone im Bauch des Wankdorfstadions, wo sich Radio- und Zeitungsjournalisten auf den Füssen rumstehen. Nicht nach dieser 0:3-Niederlage in einer Begegnung, in der es vor allem dank ihm lange 0:0 stand – in der aber ein Patzer von ihm reichte, damit der Gegner doch noch in Führung gehen und schliesslich klar gewinnen konnte.