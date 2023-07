Im Alter von 96 Jahren – Martin Walser ist tot Der deutsche Schriftsteller ist mit 96 Jahren gestorben. Er galt als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegszeit. red

Martin Walser in einer Aufnahme von 2016. Foto: Felix Kästle (Keystone)

Der Schriftsteller Martin Walser ist tot. Er sei im Alter von 96 Jahren gestorben, berichteten die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und das ZDF am Freitag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte seiner Witwe Käthe Walser. «Sein mit vielen Preisen ausgezeichnetes Werk ist ein beeindruckender Spiegel Deutschlands und bleibt Teil seines literarischen Erbes», würdigte Steinmeier den Schriftsteller nach Angaben des Bundespräsidialamts.

Sein Werk umspanne mehr als sechs Jahrzehnte, er habe die deutsche Literatur in dieser Zeit entscheidend geprägt. «Schreiben bedeutete für Martin Walser immer auch Verpflichtung zum schonungslosen Engagement», erklärte der Bundespräsident. Als «streitbarer und eigenwilliger politischer Geist» habe Walser weder Auseinandersetzungen noch Kritik gescheut und immer wieder mit politischen Essays in gesellschaftliche Debatten eingegriffen.

Walser galt als einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Er veröffentlichte mehr als 50 Bücher. Walser wurde am 24. März 1927 als Sohn eines Bahnhofgastwirts in Wasserburg am Bodensee geboren.

Zum Tod von Martin Walser Abo Letztes Buch von Martin Walser? Hier keimen Kastrations­ängste

Fehler gefunden?Jetzt melden.