Martin Schlegel wird neues Mitglied im dreiköpfigen Direktorium der Schweizerischen Nationalbank. Er gilt als Zögling von Präsident Thomas Jordan und wurde daher als Geheimtipp für die Nachfolge von Vizepräsident Fritz Zurbrügg gesehen, die er gleichzeitig übernimmt.

Aktuell vertritt der 46jährige Ökonom Jordan als stellvertretendes Direktoriumsmitglied im I. Departement in Zürich, das neben dem Generalsekretariat die Bereiche Volkswirtschaft, Internationale Währungskooperation, Statistik, Recht, Compliance, Human Resources, Liegenschaften und Dienste umfasst.

Nach seinem Einstieg in der SNB-Forschungsabteilung übernahm Schlegel bereits mit 33 Jahren die Leitung der Abteilung Devisen und Gold, was ihm den Ruf eines Shooting Stars eintrug. Als Leiter der SNB-Niederlassung in Singapur von 2016 bis 2018 hat er überdies Führungserfahrung in Asien gesammelt.

«Einsätze für den Internationalen Währungsfonds (IWF) und ein Lehrauftrag an der Universität Basel runden ein vielversprechendes Profil ab», schrieb das Online-Branchenportal finews.ch Anfang Jahr und prophezeite, der Bankenplatz Schweiz werde von Martin Schlegel 2022 «wohl Einiges hören».

Schlegel wird gemeinhin als für SNB-Verhältnisse untypisch offen und umgänglich bezeichnet. Das macht ihn innerhalb der Nationalbank beliebt und mag mit erklären, warum die Wahl auf ihn gefallen ist.

Der ersten Frau an der Nationalbank-Spitze vor die Nase gesetzt

Dennoch dürfte seine Berufung Debatten auslösen: Denn den Gepflogenheiten der SNB hätte es entsprochen, dass das dritte Direktoriumsmitglied auf den Vize-Posten nachrückt. Das wäre Andréa Maechler: Die 53-jährige Genfer Ökonomin ist seit sieben Jahren Mitglied der dreiköpfigen obersten Exekutivbehörde der Nationalbank. Dass ihr mit dem jüngeren Schlegel jemand vor die Nase gesetzt wird, ist zumindest in den letzten Jahrzehnten ein Novum für die SNB.

Dieses ist umso brisanter, als es um die erste Frau im Direktorium und um die Vertreterin der Romandie geht. Damit könnten die vor rund zwei Jahren vom Onlinemagazin «Republik» erhobenen Vorwürfe, weibliche SNB-Angestellten litten unter Mobbing und Lohndiskriminierung, neue Nahrung erhalten. Zuletzt wies Bankratspräsidentin Barbara Janom-Steiner die bis heute anhaltende Kritik an der Generalversammlung von Ende April als unzutreffend zurück.

Der scheidende Vizepräsident Fritz Zurbrügg ist das älteste Mitglied des SNB-Präsidiums. Der 62-jährige hatte mit seiner Rücktrittsankündigung vergangenen Dezember für Überraschung auf weiter Flur gesorgt, nachdem der Bundesrat das dreiköpfige Leitungsgremium unter dem Vorsitz von Thomas Jordan erst im November 2020 für eine neue sechsjährige Amtsperiode wiedergewählt hatte.

Überraschender Rücktritt

Im Oktober 2021 musste sich Zurbrügg wie kurz zuvor schon SNB-Präsident Thomas Jordan einer Herzoperation unterziehen. Es wurde denn auch spekuliert, gesundheitliche Gründe könnten bei seinem Entscheid eine Rolle gespielt haben, vorzeitig zurückzutreten.

Nach der Wahl von Schlegel besteht das Direktorium aus Thomas Jordan als Präsident, Andréa Maechler und Schlegel als Vizepräsident. Sie sind bis Ende 2026 gewählt . Schlegel wird am kommenden August von Zurbrügg die Leitung des II. Departements der Nationalbank in Bern übernehmen, das sich mit Fragen der Finanzstabilität, des Bargelds, von Finanzen und Risiken befasst.

Die SNB steht von vielen Seiten in der Kritik, nicht nur wegen ihrer Politik der Negativzinsen: Auch an der Organisation und der Ausrichtung der SNB scheiden sich die Geister. So gibt es etwa Forderungen, dass die Nationalbank grüner anlegen soll. Gerade vergangene Woche gab es Demonstrationen, die die Nationalbank dazu bringen soll, ihre Anlagepolitik zu überdenken – was sie ablehnt.

Macht ist stark konzentriert

Ebenfalls Kritik kommt an der Machtballung an der Spitze der SNB. Denn das Direktorium besteht nur aus drei Personen. Seit 1907, also der Geburtsstunde der Nationalbank, führt im Wesentlichen ein Dreiergremium die Geschicke der SNB. Doch gerade die steigende Komplexität mit der Anlage von Milliarden hat die Komplexität stark erhöht. Entsprechend gibt es Stimmen aus der Politik und der Wissenschaft, dass man die Nationalbank grundsätzlich reformieren soll.

Der Bundesrat, der die Wahl auf Antrag des Bankrats vorgenommen hat, reagiert auf diese Kritik, indem er gleichzeitig mit der Ernennung Schlegels eine Teilrevision des Organisationsreglements genehmigte, wonach neu jedes Departement zwei Stellvertreter statt wie bisher einen haben kann. Neu wurden Petra Gerlach und Attilio Zanetti in das Leitungsgremium gewählt.

In Sachen Geldpolitik steht zudem eine Zeitenwende bevor: Die SNB steht seit längerem wegen ihrer Tiefzins-Politik im Fokus. Die US-Notenbank Fed dürfte am Mittwochabend die Zinsen erhöhen, die Europäische Zentralbank dürfte im Sommer folgen.

Da allerdings die Teuerung in der Schweiz tiefer als in den USA oder der Eurozone ist, dürfte die SNB als letzte ihre Zinsen anheben.

