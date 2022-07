Das ist der neue FCB-Assistent – Martin Andermatt, der Menschenfreund Der 60-Jährige ergänzt das Trainerteam des FC Basel. Dabei kann er voll und ganz auf seine Erfahrung zählen – auch aus seinem erlernten Beruf. Dominic Willimann

Einst als Spieler, nun als Co-Trainer beim FC Basel: Martin Andermatt. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Martin Andermatt hat schon manches in seiner Trainerkarriere erlebt. Am liebsten erinnert er sich aber an die Zeit beim SSV Ulm, mit dem er 1999/2000 in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist. Und vor allem erinnert er sich an die ersten drei Fragen seiner ersten Pressekonferenz in Deutschland.

Zweitens: «Die Schweiz hat Schokolade und Käse. Jetzt kommen Sie, was können Sie uns bieten?» – Andermatts Antwort: «Ja, die Schweizer sind unglaublich stolz auf Schokolade und Käse. Das ist Qualität.»