17 Songs von der Kulturredaktion – Markus Wüest Der Nicht-Fachmann für das Genre Musik innerhalb der Kulturredaktion der BaZ hat eine Liste zusammengestellt, aus der sich (vermutlich) sein Alter ableiten lässt. Markus Wüest

Jede Menge Springsteen und Dylan weggelassen, um eine abwechslungsreiche Playlist zu präsentieren… Foto: Dominik Plüss

Was ich geopfert habe, um auf diese 17 Songs zu kommen: ganz viel Bruce Springsteen und Bob Dylan. «Z Läbä fägt» von Gölä und vieles andere mehr. Die erste Fassung meiner Playlist entstand im März oder April – seither wurde sie immer mal wieder revidiert.

Denn das ist das Spezielle an der Musik für mich. Es ist ein stetes Fliessen. Manchmal wache ich mit einem Song auf, der mich den ganzen Tag begleitet, manchmal überfällt mich so ein Song mitten am Tag, also auch im Büro. Die Leidtragenden sind dann oft die Kolleginnen und Kollegen. Nicht weil die Songs schrecklich wären, eher wegen des Repetitiven und des Performativen. Zu Deutsch: Ich hör nicht auf, den Refrain oder das kurze Stückchen zu singen, das mich gerade umtreibt. Und das mit dem «Singen» ist so eine Sache.