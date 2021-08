«Ein Stück Glück» im Basler Hafen – Markus will glücklich sein – und landet in einer Sekte Das Theaterensemble Exex begeistert das Publikum an der Premiere seines neuen Stücks. Darin geht es um eine Castingshow, Auswanderung und die Suche nach dem grossen Glück. Raphaela Portmann

An den Proben noch ohne Jutegewänder: Die Schauspieler Sibylle Mumenthaler (spielt die Moderatorin) und Benedikt Greiner (spielt einen der beiden Kandidaten).

«Ein Stück Glück» des Theaterensembles Exex ist grossartig. Weil es zwei Menschen im Rahmen einer Castingshow in ihr eigenes Paradies begleitet und dabei das Publikum glücklich macht. Weil es die unterschiedlichsten Kulissen des Basler Hafens nutzt – einen Ort bespielt, den das Publikum nur als Reflexion an einer verglasten Schiffswand sieht, und aus überraschenden Höhen bewusst schräge Töne über den Rhein trällert.

Weil die Schauspieler alles geben, sich nicht zu schade sind und sich dabei nicht zu ernst nehmen. Weil man schallend lacht und währenddessen einen Spaziergang an der frischen Luft begeht. Weil das Kreischen der Möwen und Quaken der Enten sich so wunderbar in die Lieder der Band einbringen und diese das Publikum mit fernen Klängen an den nächsten Spielort locken. Weil an alles gedacht ist.