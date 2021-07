Einwohnerrat Liestal – Markus Rudin ist der höchste Liestaler Der SVP-Politiker wurde ebenso glanzvoll zum Präsidenten des Einwohnerrats gewählt wie Sonja Niederhauser (EVP) zur Vizepräsidentin. Weniger erfreulich präsentiert sich die Rechnung des Stedtli. Thomas Gubler

In der letzten Sitzung vor den Sommerferien werden in den Baselbieter Gemeinden mit kommunalen Parlamenten jeweils die neuen Ratspräsidien bestellt. In Liestal stets ein freudiges Ereignis, weil dort die höchsten Repräsentanten praktisch immer mit ausserordentlich guten Resultaten gewählt werden. Das war auch diesmal nicht anders.

SVP-Einwohnerrat Markus Rudin ebenso wie EVP-Einwohnerrätin Sonja Niederhauser wurden am Mittwochabend mit den Stimmen aller anwesenden Ratsmitglieder – 36 an der Zahl – zum Einwohnerratspräsidenten beziehungsweise zur Vizepräsidentin gewählt.

Weniger erfreulich präsentierte sich dagegen die Rechnung 2020 des Kantonshauptorts. Zwar beträgt das Defizit «nur» 66’000 Franken und damit 1,986 Millionen Franken weniger als im Budget vorgesehen. Allerdings ist dieses scheinbar unproblematische Ergebnis nicht auf eine solide finanzielle Basis der Stadt zurückzuführen, sondern auf Sondereffekte in Form von Sondersteuern bei natürlichen Personen in der Höhe von 3,6 Millionen Franken. Ohne diese Sondereffekte hätte das Defizit nämlich 2,35 Millionen betragen.

Diese aber sind einmalig. Das heisst, in den nächsten Jahren kann nicht mehr mit solchen Überraschungen gerechnet werden. Aufgrund der Corona-bedingten Abkühlung der Konjunktur muss nämlich im Gegenteil mit Steuermindereinnahmen gerechnet werden.

Der Präsident der Finanzkommission, Benjamin Holinger (Grüne), sprach denn auch von einem «strukturellen Defizit der Stadt in der Höhe von rund zweieinhalb Millionen Franken».

Neue Schulden drohen

Entsprechend weist Liestal einen schlechten Selbstfinanzierungsgrad auf. «Wir haben nur 2,4 Millionen Franken für Investitionen, brauchten aber 6 Millionen», sagte Stadtpräsident und Finanzchef Daniel Spinnler (FDP). Fremdmittel und Neuverschuldung sind die Folgen.

Unter diesen Umständen wird die Stadt denn auch nicht um eine möglicherweise schmerzhafte Aufgabenüberprüfung herumkommen. Dennoch wurde die Rechnung 2020 vom Einwohnerrat ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Mit nur einer Gegenstimme überwiesen wurde schliesslich ein Postulat im Zusammenhang mit dem Liestaler Bahnhofsneubau. Dieses lädt den Stadtrat ein, die Begrünung der grossen Betonmauer in der Wiedenhubstrasse sowie anderer allenfalls noch entstehender Betonwände mit den SBB zusammen sicherzustellen.

Ebenso soll der Stadtrat prüfen, ob es möglich ist, den Burgeinschnitt südlich des Bahnhofs zu begrünen oder mit anderen geeigneten Massnahmen dafür zu sorgen, dass dort kein «Hotspot» entsteht. Der Stadtrat hat das Postulat widerspruchslos entgegengenommen.

