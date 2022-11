Alles zum Basler 0:0 gegen Sion – Balotelli schickt Grüsse in Richtung der Basler Fans Die Basler kommen gegen Sion nicht über ein 0:0 hinaus. Heinz Lindner macht, was er in Basel immer schon gemacht hat. Und Mario Balotelli sorgt für Aufregung. Tilman Pauls

Sions Trainer Paolo Tramezzani gibt seinem Stürmer Mario Balotelli vor der zweiten Hälfte noch ein paar Anweisungen mit auf den Weg. Kurz darauf wird der Italiener ausgewechselt – nachdem er den Mittelfinger in Richtung der Basler Fans gezeigt hat. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Vor dem Spiel

Sergio Lopez? Verletzt. Michael Lang? Gesperrt. Taulant Xhaka? Auch gesperrt. Den Baslern sind vor dem Spiel gegen Sion alle erdenklichen Rechtsverteidiger abhandengekommen und entsprechend muss Trainer Alex Frei etwas improvisieren. Er entscheidet sich – anders als im Spiel gegen den FCZ – nicht für Andy Pelmard, sondern für Arnau Comas, der die Position im Barcelona-Nachwuchs bereits gespielt hat.

Sonst bewegt sich die Basler Rotation im inzwischen bewährten Alle-drei-Tage-Prinzip: Kasim Adams und Wouter Burger rücken in die Startelf, Mirko Salvi ersetzt den weiterhin angeschlagenen Marin Hitz. Und in der Offensive bleibt mit Dan Ndoye, Darian Males und Anton Kade alles so, wie es schon in Jerewan war.

Die erste Hälfte

Der FCB hat den besseren Start in die Partie: Burger hat nach drei Minuten die erste Chance, Ndoye nach vier Minuten die zweite, auch danach können die Basler sich gut über den Platz kombinieren, häufig über die rechte Seite. Sion hingegen schaut sich das alles relativ passiv an und wartet auf geeignete Konterchancen. Und davon gibt es zwei durchaus vielversprechende: Erst verpasst Giovanni Sio nach herrlichem Pass von Mario Baloteli, kurz vor der Pause dann Musa Araz. Und trotzdem sind die Basler nach 45 Minuten das bessere Team – auch wenn die Gäste die besseren Chancen haben.

Der Spanier Arnau Comas spielte in Abwesenheit von Lopez, Lang und Xhaka auf der rechten Abwehrseite. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Die zweite Hälfte

Chancen haben die Basler auch nach der Pause. Erst verpasst Bradley Fink (50.), kurz darauf hat Riccardo Calafiori eine Chance (52.) und später scheitert Burger mit seinem Kopfball am starken Heinz Lindner (siehe Knackpunkt). Zu dem Zeitpunkt spielen die Gäste nach der Roten Karte an Baltazar bereits in Unterzahl und trauen sich kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus.

Für die Schlussviertelstunde bringt FCB-Trainer Frei mit Jean-Kévin Augustin und Zeki Amdouni zwei weitere Kräfte für die Offensive, aber es bleibt so, wie es in den letzten Wochen schon häufiger war: Die Basler kombinieren sich gut bis vor den Strafraum des Gegners. Dann fällt ihnen im entscheidenden Moment aber nicht mehr die richtige Lösung ein.

Der Knackpunkt

In der 72. Minute hat Wouter Burger die grosse Möglichkeit, dieses Spiel zu entscheiden. Die Flanke von Millar kommt perfekt, der Holländer muss den Ball mit dem Kopf eigentlich nur noch über die Linie wuchten. Doch dann steht da Heinz Lindner und tut, was er im St.-Jakob-Park zwei Jahre lang gemacht hat: Mit einem starken Reflex lenkt er den Ball im letzten Moment noch über die Latte.

«Ich kenne den Kerl, ich weiss, wie gut er ist», sagt Burger im Anschluss an das Spiel in der Interview-Zone. Und Lindner berichtet wenig später: «Das hat sich auf dem Rasen noch ganz anders angehört, da hat Wouter mich gefragt, wie ich noch an den Ball gekommen bin».

Die Unparteiischen

Zweimal stehen die Unparteiischen an diesem Nachmittag im Fokus: Beim ersten Mal läuft die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Kevin Bua Darian Males foult. Von hinten rutscht er ihm in die Beine, um einen Konter zu unterbinden. Es wird gedrängelt, gerangelt, gehudelt. Schiedsrichter Alain Bieri bleibt ruhig und entscheidet sich für Gelb. Er taxiert Buas Tackling als taktisches Foul und nicht als Aktion, bei dem der Sion-Spieler eine Verletzung seines Gegners mutwillig in Kauf nimmt.

In der zweiten Hälfte gibt dann VAR Fedayi San aus Volketswil das Zeichen, dass Baltazar Ndoye mit der Hand gegen den Kopf schlägt und der Sion-Spieler sieht darum nachträglich Rot. Warum allerdings Balotelli für seinen Mittelfinger in Richtung Muttenzerkurve, der auf den Fernsehbildern gut zu sehen ist, nicht vom Videoschiedsrichter vom Platz geschickt wird? Unerklärlich.

Eine Strafe wird der Italiener wohl trotzdem noch erhalten. So wie Winterthurs Samir Ramizi vor wenigen Tagen nach dem Heimspiel gegen GC.

Der O-Ton

«Ich weiss nicht, ob es ein Entgegenkommen ist, wenn wir im Moment elf gegen zehn spielen können», sagt Alex Frei nach dem Spiel. Es ist klar, worauf der Basler Trainer anspielt: Vor anderthalb Wochen erlebte sein Team im Heimspiel gegen den FC Zürich eine vergleichbare Situation, auch da konnten sie eine lange Phase der Überzahl nicht zu einem Tor oder einem Punkt nutzen.

Allerdings sagt Wouter Burger auch, dass er die beiden Partien nicht miteinander vergleichen wolle. Gegen Sion habe man die deutlich besseren Chancen gehabt als damals gegen Zürich. Das Ergebnis sei allerdings das Gleiche wie vor anderthalb Wochen.

Die Folge

Da warens nur noch zwei. Am Mittwoch treffen die Basler im Nachholspiel auf den FC Luzern und reisen dann am Samstag in den Letzigrund, wo sie auf GC treffen. Das Ziel für die beiden Partien ist klar: Den Rückstand auf die Young Boys so weit wie möglich verkleinern, ehe die Winterpause kommt. Etwas, was am Sonntag erneut nicht gelungen ist, weil der FCB nicht vom 0:0 der Young Boys in Genf profitieren konnte.

Infos einblenden Aufstellungen Basel 4-2-3-1: Salvi; Comas, Adams, Pelmard, Calafiori; Diouf, Burger; Ndoye (76. Amdouni), Males, Kade (59. Millar); Fink (76. Augustin).



Sion 4-1-4-1: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar; Grgic (76. Zuffi); Itaitinga (25. Sio), Araz, Cyprien (76. Poha), Bua (63. Schmied); Balotelli (63. Stojilkovic).



Stadion: St.-Jakob-Park.



Zuschauer: 22’889



Schiedsrichter: Bieri.



Tore: Keine. Verwarnungen Basel:

45+3. Burger (Reklamieren). Verwarnungen Sion:

45. Baltazar (Foul an Diouf).

45+2. Bua (Foul an Males).

45+3. Balotelli (Unsportlichkeit).

65. Sio (Foul an Ndoye).

74. Araz (Foul an Burger). Platzverweis Sion:

57. Baltazar(Tätlichkeit). Bemerkungen: Basel ohne Tushi, Lopez, Vogel (alle verletzt), Hitz (angeschlagen), Xhaka, Lang (beide gesperrt), Szalai (nicht im Aufgebot), Chipperfield, Ltaief (beide U-21). – Ersatz: De Mol; Katterbach, Zeqiri, Essiam, Frei, Sène.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

