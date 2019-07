Marihuana-Boom geht an Dealern vorbei

Diese systematische und andauernde Ungleichbehandlung ist ein wichtiger Grund dafür, dass sich viele scheuen, ein legales Marihuana-Unternehmen zu gründen.

Die jahrzentelange Kriminalisierung produziert also nach wie vor Verlierer, auch da, wo Marihuana heute legal ist. In Kalifornien, inzwischen der weltweit grösste legale Markt für Genuss-Cannabis, warten gut eine Million einst wegen Marihuana-Besitzes Verurteilte darauf, dass ihre Vorstrafen aus ihren Akten entfernt werden. Worauf sie seit der Legalisierung 2016 ein Recht haben. Mit Vorstrafen ist es in den USA äusserst schwer, einen geregelten Job oder eine Wohnung zu finden. Eine Vorstrafe ist meist auch bereits das Ende eines jeden Versuches, ein legales Marihuana-Geschäft aufzumachen. Die nötige Handelslizenz gibt es in der Regel nur mit weisser Weste. Das gilt auch für nötige Kredite.

Vom Drogen-Knasti zum legalen Marihuana-Dealer

Tucky Blunt hatte Glück, er landete nicht im Knast. Und er hat Glück, er lebt in Oakland. Die Stadt setzt derzeit Massstäbe, wenn es darum geht, einen gerechten Zugang zum Marihuana-Markt zu schaffen. Eine US-weite Strategie, benachteiligte Gruppen am Marihuana-Boom zu beteiligen, gibt es nämlich nicht. Es sind vor allem die Städte, die aktiv werden. Die wenigen Bundesstaaten, die überhaupt aktiv werden, geben oft nur einen vagen Rahmen vor. Und im besten Fall stellen sie ein bisschen Geld für Gerechtigkeits-Programme bereit. In Kalifornien sind es landesweit gerade mal zehn Millionen Dollar.

Oakland hat bereits 2017 ein umfassendes Programm gestartet, um Schwarzen und Latinos einen Weg in das legale Marihuana-Business zu eröffnen. Als wichtigster Baustein gilt die Gleichbehandlungsklausel. Mindestens die Hälfte der Lizenzen für Handel oder Produktion von Marihuana in Oakland müssen an Personen gehen, die entweder wegen eines Marihuana-Deliktes verurteilt worden sind oder in einer der Nachbarschaften wohnen, in denen es früher überproportional viele Verhaftungen wegen Cannabis-Vergehen gab. Ausserdem werden Gründer mit Training und Beratung unterstützt und können einen zinsfreien 100'000-Dollar-Kredit beantragen.

«Dass ich mein Weed hier jetzt legal verkaufen kann, hat mein Leben verändert.»Tucky Blunt, Besitzer eines Cannabis-Geschäftes

Schwarze und Latinos sollen so wenigstens die Hälfte vom Kuchen abbekommen. Und anders als in manchen Nachbarstädten ist hier eine Vorstrafe kein Hinderungsgrund mehr. Sondern quasi eine Eintrittskarte in das Marihuana-Business. Eine Eintrittskarte, die Tucky Blunt gerne eingelöst hat.