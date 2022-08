Marco Chiesa ist zwar Präsident. Das Sagen haben indes andere wie Fraktionschef Thomas Aeschi (vorne). Foto: Keystone

Da hat er sich für einmal hervorgewagt und wenigstens im Ansatz Profil gezeigt. Der sonst fast unsichtbare Marco Chiesa markierte in der SonntagsZeitung für einmal den harten SVPler, der Schweizer Souveränität und Neutralität über alles stellt. Chiesa, der nicht nur die SVP, sondern auch die parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz - Taiwan präsidiert. Chinesischen Warnungen zum Trotz werde er an der Planung für eine Taiwan-Reise festhalten, machte er klar: Er hoffe sehr, dass «ich in naher Zukunft Taiwan besuchen kann». Denn: Zur Neutralität gehöre auch, dass «die Schweiz Wirtschafts- und Handelsbeziehungen pflegt oder diese im Falle eines Konflikts im bewährten Rahmen weiterführt».