Starker FCB-Nachwuchs – Marchand und sein neuer Chef Marcel Koller gehen langsam, aber sicher die Leistungsträger aus, und in der Partie gegen Xamax bricht sich auch noch Innenverteidiger Eray Cömert die Nase. Doch gegen das Schlusslicht der Super League erfüllen die Jungen die Erwartungen des Trainers – allen voran die Abwehrspieler Yannick Marchand und Jasper van der Werff. Tobias Müller

Bereits nach einer Viertelstunde in der Partie gegen Xamax muss Eray Cömert vom Platz, für ihn übernimmt der 20-jährige Yannick Marchand. Foto: Freshfocus

Und dann lag auch noch Eray Cömert am Boden. Torhüter Jonas Omlin winkte die Basler Medizinmänner aufs Feld, Sportchef Ruedi Zbinden fluchte auf der Tribüne vor sich hin, und Marcel Koller stand an der Seitenlinie, die Hände in den Hosentaschen versenkt, ein fragender Blick im Gesicht. Was nun?