Livestream mit BaZ-Chefredaktor – Marcel Rohr beantwortet Ihre Fragen Was wollten Sie immer schon von Marcel Rohr wissen? Das ist Ihre Chance: Stellen Sie dem BaZ-Chefredaktor live die Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Alexander Müller , Dina Sambar

Marcel Rohr, Chefredaktor der «Basler Zeitung», beantwortet die Fragen der Leser. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Kennt man als Chefredaktor jede publizierte Geschichte? Wo steht die BaZ auf ihrem Weg in die digitale Zukunft? Was ist die grösste Herausforderung in dieser Funktion? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Marcel Rohr am Donnerstag, 4. November, von 17 bis circa 18 Uhr persönlich vor der Kamera. Moderiert wird die Übertragung von Dina Sambar, stellvertretende Ressortleiterin Kultur und Gesellschaft, mit Alexander Müller, Ressortleiter Region. Senden Sie uns bereits heute Ihre Frage, indem Sie diese weiter unten in der Livechat-Box eintippen.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Seine journalistische Karriere lancierte er 1993 beim «Blick», wo er 12 Jahre lang das Fussballressort prägte. Aufgewachsen im Baselbiet und im unteren Fricktal, absolvierte Marcel Rohr Mitte der Achtzigerjahre eine KV-Lehre bei einer Spedition, später arbeitete er für eine Regionalbank in Liestal. 1988 schrieb er seine ersten Texte für die Basler Wochenzeitung «Doppelstab».

Melden Sie sich mittels Formular an, und wir senden Ihnen am Vortag eine Erinnerung und den direkten Link zum Event.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fragen kurz und prägnant schreiben.