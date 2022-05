17 Songs von Basler Promis – Marc Storace Am 27. Mai spielt Marc Storace, der langjährige Sänger der Schweizer Hardrock-Band Krokus, im Rockfact Music Club in Münchenstein. Anlässlich dieses Heimspiels hat der Wahl-Baselbieter mit maltesischen Wurzeln eine Playlist für die BaZ zusammengestellt. Nick Joyce

Auf seiner Lieblingslieder-Liste sind auch einige seiner eigenen Songs: Marc Storace. Foto: zvg

«Meine Playlist hat sich während meiner langen Karriere stets weiterentwickelt», schreibt Marc Storace zu seinen 17 Songs. «Ich bin der Rock-Sparte aber bis heute treu geblieben. Dank meiner intensiven Arbeit zuerst mit den Swiss Prog Rockers TEA und dann mit Krokus konnte ich mich weltweit und vor allem in den USA etablieren. Nach Krokus' Abschiedstournee 2019 stehe ich mit meinem neuen Album ‹Live and Let Live› auf der Bühne. Ich bin sehr aufgeregt, mit meiner neuen Band Storace wieder live zu rocken.»