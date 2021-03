Fremdes Geld im Schweizer Fussball – Marc Roger, der Totengräber des FC Servette Als Präsident und Investor hat der Franzose Marc Roger den FC Servette zwischen 2003 und 2004 innerhalb von nur wenigen Monaten in den Konkurs gestürzt. Tilman Pauls

Servette-Präsident Marc Roger (r.) stellt am 7. August 2004 stolz den französischen Weltmeister Christian Karembeu vor. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Wenn man nach «Marc Roger» sucht, dem ehemaligen Präsidenten des FC Servette, dann stolpert man häufig über ein Wort. Es ist kein schmeichelhaftes Wort, es ist auch nicht ganz exakt, schliesslich hat Roger nie im Bestattungswesen gearbeitet. Trotzdem wird er immer wieder als «Totengräber» bezeichnet.

Im Februar 2004 übernimmt der französische Spielervermittler das strauchelnde Servette für den symbolischen Preis von einem Franken. In der Folge verpflichten die Genfer zahlreiche Spieler – unter anderem den französischen Weltmeister Christian Karembeu. Roger häuft in kürzester Zeit mehr als zehn Millionen Franken Schulden an, schon ab Oktober werden Löhne und Rechnungen nicht mehr gezahlt.

Im Januar 2005 verkündete Roger an einer Pressekonferenz, der Club sei gerettet. Der Libanese Joseph Ferrayé, nach eigenen Angaben Erfinder eines Löschsystems für brennende Ölquellen, werde die benötigten Millionen einschiessen. Das hat nur den kleinen Schönheitsfehler, dass Ferrayé das besagte Geld nicht besitzt. Kurz darauf ist Servette am Ende.

Roger wird 2008 wegen ungetreuer Geschäftsführung und Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Da befindet sich Servette nach dem Neustart in der 1. Liga in der Challenge League. Der Club kämpft sich mühsam wieder nach oben und feiert an diesem Wochenende, 17 Jahre nach dem Tiefpunkt, einen denkwürdigen Erfolg: Zum ersten Mal seit 2003 stehen die Genfer wieder auf dem zweiten Platz der Super League.