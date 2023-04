Eklat auf Basler Podium – Marc Fehlmann rechtfertigt sich nach Nazi-Vergleich Der ehemalige Direktor des Historischen Museums Basel eckte bei einer Veranstaltung zum Gleichstellungsgesetz mit provokanten Aussagen an. Nun nimmt er Stellung. Vivana Zanetti

Marc Fehlmann ist im Vorstand der Homosexuellen Arbeitsgruppe Basel (habs queer Basel). Foto: Lucia Hunziker

Der ehemalige Direktor des Historischen Museums Basel, Marc Fehlmann, hat diese Woche für einen veritablen Eklat gesorgt: An einer Podiumsdiskussion zum neu geplanten Gleichstellungsgesetz am Dienstagabend in der Kaserne, holte er die Nazi-Keule hervor – und musste dafür prompt harsche Kritik einstecken.