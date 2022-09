Rotblau weltweit – Manuel Akanji glückt der Auftakt bei Manchester City Der Verteidiger wird im Champions-League-Spiel gegen Sevilla trotz starker Konkurrenz 90 Minuten eingesetzt. Derweil sieht Derlis Gonzalez Rot, und Sebastiano Esposito trifft das Tor. Benjamin Schmidt

Manuel Akanji ist bereits ein fixer Bestandteil von Manchester City – hier feiert er mit seinen Teamkollegen das 4:0 gegen Sevilla. Foto: Getty Images

England

Etwas überraschend war am letzten Tag des Transferfensters die Meldung, dass sich der bei Borussia Dortmund ausgemusterte Manuel Akanji ausgerechnet Manchester City anschliessen wird. Kaum ein Kader in Europa ist qualitativ so hochwertig besetzt wie jenes des englischen Meisters, dennoch scheint Pep Guardiola Akanji mehr als nur die Rolle eines Ergänzungsspielers zuzutrauen: Bereits vier Tage nach seinem Wechsel debütierte der 27-Jährige in der Champions League gegen den FC Sevilla und überzeugte mit einem soliden Auftritt.

«Ich glaube daran, dass ich mich auch hier durchsetzen kann», sagte der Verteidiger gegenüber SRF. Die nächste Chance, seine Ambitionen zu untermauern, erhält Akanji vielleicht ausgerechnet gegen seinen Ex-Club – Man City empfängt am Mittwoch den BVB in der Königsklasse.

Manuel Akanji bei seinem Pflichtspieldebüt für Man City in Sevilla. Foto: Keystone

Österreich

Grosse individuelle Ziele formulierte Noah Okafor zu Beginn dieser Spielzeit. Zumeist nahm der Schweizer Nationalspieler in den ersten Partien jedoch auf der Bank Platz. Sobald er jedoch Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen durfte, liess er seinen Worten auch stets Taten folgen. Die Konsequenz: Okafor ist mittlerweile unangefochtene Stammkraft im Red-Bull-Sturm.

Seinem Tor gegen Milan in der Champions League liess er am Wochenende ein weiteres in der Liga gegen Ried folgen – nun hat der 21-Jährige in den vergangenen sechs Pflichtspielen in Folge eingenetzt.

Ebenfalls mittlerweile in Österreich aktiv ist Albian Ajeti. Celtic Glasgow fand schon seit längerem keine Verwendung mehr für den Angreifer, fand in Sturm Graz einen Abnehmer auf Leihbasis. Für die Steirer kam der Schweizer in Klagenfurt am Wochenende zu seinem Startelf-Debüt, allerdings spielte er aufgrund von Trainingsrückstand nur eine Hälfte durch.

Griechenland

Pudelwohl scheint sich Andraz Sporar bei seinem neuen Arbeitgeber zu fühlen. Mit Panathinaikos Athen steht er derzeit an der Tabellenspitze und hat diese ausgerechnet im Stadtderby gegen AEK erfolgreich verteidigen können. Siegtorschütze beim 2:1-Erfolg: Andraz Sporar – per Elfmeter.

Bei AEK steht unter anderem Alexander Fransson unter Vertrag. Zu einem Wiedersehen auf dem Feld zwischen den ehemaligen Teamkollegen Fransson und Sporar kam es jedoch nicht. Der Schwede stand einmal mehr nicht im Aufgebot der Hauptstädter.

Paraguay

Auf einem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn befand sich am Wochenende Derlis Gonzalez. Kurz vor der Pause traf er mit einem sehenswerten Lupfer zur 2:1-Führung für Olimpia Asuncion gegen Sol de America. Es war bereits sein fünfter Saisontreffer in der Liga. In der 71. Minute brannten ihm jedoch die Sicherungen durch. Nach einem brutalen Foulspiel sah der Angreifer zurecht die Rote Karte, die nächsten Partien darf er von der Tribüne aus mitverfolgen. Doppelt bitter ist, dass Gonzalez Team in Unterzahl auch noch den Ausgleich hinnehmen musste – und dies in der Nachspielzeit.

Belgien

Lange musste er sich gedulden, jetzt ist der Knoten endlich geplatzt: Sebastiano Esposito erzielte gegen den KVC Westerlo seinen ersten Treffer für den RSC Anderlecht. Einheimische Medien hatten den Italiener aufgrund seiner mangelnden Torgefährlichkeit bereits heftig ins Fadenkreuz genommen, mit dem symbolischen Zeigefinger auf dem Mund brachte der Youngster seine Kritiker zum Schweigen. Wenngleich es für ihn in individueller Hinsicht ein Befreiungsschlag gewesen sein mag, genützt hat Espositos Treffer seiner Mannschaft trotzdem nichts. Anderlecht verlor 1:2.

USA

In sieben Spielen am Stück blieb Xherdan Shaqiri zuletzt ohne Torbeteiligung. Während dieser Periode konnte Chicago Fire nur eine einzige Partie für sich entscheiden. Gegen David Beckhams Inter Miami beendete der Angreifer seine Durststrecke – und seine Mannschaft fand zum Siegen zurück. Shaqiri traf zum 2:0, 3:1 hiess es am Ende. Die Playoff-Hoffnungen Chicagos bleiben damit am Leben, allzu gross fallen sie indes nicht mehr aus.



