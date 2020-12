Einsatz wegen häuslicher Gewalt – Mann erschiesst drei Polizisten in Frankreich Die getöteten Polizisten wollten eine Frau retten, die auf ein Hausdach geflüchtet war. Zuvor hatte der Täter das Haus angezündet.

In einem französischen Dorf hat ein Mann laut Agenturberichten drei Polizisten erschossen. Ein vierter sei verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Clermont-Ferrand. Die Gendarmen seien tödlich getroffen worden, als sie am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte.

Der 48-jährige Todesschütze habe sein Haus in einem abgelegenen Weiler im zentralfranzösischen Département Puy-de-Dôme angezündet. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Frau sei in Sicherheit, sagte die Staatsanwaltschaft. Ob der Täter festgenommen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Der Mann sei in der Vergangenheit wegen eines Sorgerechtsstreits um ein Kind auffällig geworden. Die Präfektur von Puy-de-Dôme sagte laut AFP, dass der Polizeieinsatz im Zusammenhang mit «innerfamiliärer Gewalt» gestanden habe. Der verletzte Polizist wurde in ein Spital gebracht.

sda/oli