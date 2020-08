Vergewaltigung in Riehen – Mann vergeht sich an betagter Frau Tochter überrascht Täter in der Wohnung ihrer Mutter in einem Mehrfamilienhaus. Ein Unbekannter ist auf der Flucht Daniel Wahl

Ein gepflegter, schweizerdeutsch sprechender Täter machte sich in einer Wohnung an der Gotenstrasse über eine Seniorin her. Foto: google streetview

Ein Unbekannter hat sich in Riehen an der Gotenstrasse an einer betagten Seniorin vergangen. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilt, haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei der bist jetzt ergeben, dass die Tochter ihre Mutter aufsuchte und bemerkte, dass sich jemand in deren Wohnung befand. Als sie nachsah, überraschte sie einen fremden Mann im Schlafzimmer, der ein Sexualdelikt an der betagten Frau beging.

Die Tochter versuchte vergeblich den Unbekannten, welcher aus der Wohnung flüchtete, zurückzuhalten. Sie und ihr Ehemann, welcher vor dem Haus gewartet hatte, verfolgten den Täter, welcher in Richtung Gotenwegli flüchtete. Dort verloren sie ihn aus den Augen. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.



Nun sucht die Polizei einen Unbekannten, der folgende Signalemente aufweist: 50 bis 60 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm gross, etwa 70 bis 75 kg schwer, weisse Hautfarbe, ovales Gesicht, dunkle Augen, mittlere bis kräftige Statur, kurze dunkelbeige, eventuell melierte Haare, kleine Füsse. Der Täter trug ein weisses Poloshirt, beige bzw. hellbraune Hose, dunkle Sommerschuhe, hatte eine gepflegte Erscheinung und sprach Schweizerdeutsch.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Telefon 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.