Tötungsdelikt im Kanton Thurgau – Mann und zwei Kinder tot aufgefunden In Eschenz TG wurden in einer Wohnung ein 38-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren leblos aufgefunden.

Im Kanton Thurgau wurden ein Mann und zwei Kinder tot aufgefunden. (Symbolbild) KEYSTONE/APA/BARBARA GINDL

In einer Wohnung in Eschenz TG sind am Sonntag ein 38-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Tötungsdelikt aus.

Kurz vor 13.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Wohnung an der Furtbachstrasse drei leblose Personen aufgefunden worden seien, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagabend mit. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau und des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unbekannt.

Für die weiteren Ermittlungen wurden der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau und das Institut für Rechtsmedizin beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

( SDA )