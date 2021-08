Neues Basler Gleichstellungsgesetz – «Mann» und «Frau» verschwinden aus der Geschlechterdefinition Der Entwurf für das neue Gleichstellungsgesetz in Basel-Stadt liegt vor. Der Begründer von GayBasel, Grossrat Johannes Sieber (GLP), zeigt sich zufrieden. Katrin Hauser

Die vielen Teilnehmerinnen am Frauenstreik 2019 waren ein Zeichen für Beat Jans, dass in Sachen Gleichstellung noch Nachholbedarf herrscht. Foto: Dominik Plüss

Die Definitionen «Mann» und «Frau» verschwinden zugunsten von Transmenschen und non-binären Personen aus dem kantonalen Gleichstellungsgesetz. Wenn der Entwurf der Basler Regierung so durchkommt, wird die Definition des Geschlechts im Gesetz ab 2022 ausgeweitet. Neu spielen auch die individuelle Geschlechtsidentität (welchem Geschlecht sich eine Person zugehörig fühlt) und der Geschlechtsausdruck (wie sich eine Person kleidet, verhält und welche Anrede sie für sich wählt) eine Rolle. Zudem ist die sexuelle Orientierung als möglicher Grund für Diskriminierung gelistet. Das sind die wichtigsten Neuigkeiten aus der Pressekonferenz von SP-Regierungspräsident Beat Jans und Gleichstellungs-Abteilungsleiterin Leila Straumann, die am Mittwoch im Rathaus abgehalten wurde.

Anzug zur Revision kommt von Nora Bertschi Infos einblenden Die Revision des Gleichstellungsgesetzes geht auf einen Anzug von Nora Bertschi, damals Grossrätin bei den Basler Grünen, zurück. Er wurde 2017 an die Regierung überwiesen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass wenige Monate nachdem Bertschi im Generalsekretariat von Beat Jans angefangen hat, bereits ein Gesetzesentwurf dazu vorliegt.

Die Änderungen sind vor allem formaler Natur, wie ein Fall aus Basel-Stadt zeigt, der im Jahr 2019 vor die Schlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen kam: Eine Transfrau wurde im E-Mail-System ihrer Arbeitgeberin als Mann aufgeführt, obwohl beide Parteien zuvor vereinbart hatten, dass sie bei der Arbeit als Frau auftreten werde. Als sie sich dagegen wehrte, wurde ihr gekündigt. Die Schlichtungsstelle gab der Transfrau recht. Sie erhielt eine Entschädigung von zwei Monatslöhnen.

Wie viele Menschen das betrifft, weiss man nicht

Was wäre bei dieser Geschichte mit dem neuen Gleichstellungsgesetz anders gelaufen? «Die Position der diskriminierten Person wird mit dem neuen Gesetz gestärkt», antwortet Straumann. Wenn Transmenschen künftig Anklage erheben, regelt ein Paragraf die Diskriminierungsfrage, was die rechtliche Beratung vereinfacht.

Wie viele Personen von dem neuen Gesetz betroffen sind, kann sie nicht beziffern. Dazu gebe es keine Erhebungen. Öffentliche Proteste wie der Frauenstreik 2019 oder die Pride in Zürich würden jedoch zeigen, dass bei der Gleichstellung von LGBTI-Menschen noch Nachholbedarf bestehe, sagt Beat Jans.

Daher will die Regierung einen Fachbereich für die Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und non-binären Personen (englische Abkürzung: LGBTI) in der Basler Verwaltung schaffen. Eine Person mit einem 50-Prozent-Pensum für 83’000 Franken Lohn im Jahr soll sich dieser Aufgabe annehmen und beispielsweise die «niederschwellige Beratungsstellen» für LGBTI-Personen fördern.

Die Frage, ob die bisherigen Beratungsangebote überlastet seien, bringt die beiden Protagonisten etwas ins Rudern. Straumann will die Antwort an Jans abgeben, der ihr mit einer Geste aber deutlich macht, dass das ihr Aufgabenbereich sei. «Die Beratungsangebote, die es jetzt gibt, sind sehr eingeschränkt und zu wenig niederschwellig», sagt sie schliesslich ausweichend.

Gaybasel-Aktivist ärgert sich über Gleichstellungsbüro

Eine erste Stimme aus der betroffenen Community zeigt sich mit dem Gesetzesentwurf zufrieden: «Endlich kommt man von diesem polaren Mann-Frau-System weg. Das ist definitiv eine sinnvolle Sache. Bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes ist sehr viel nachgedacht worden», lobt Grossrat Johannes Sieber (GLP). Er engagiert sich für die Kulturplattform GayBasel und forderte in einer Motion, dass es eine Gleichstellungsstrategie 2030 brauche.

Was ihn jedoch irritiert, ist, dass der Kanton die Zahl an niederschwelligen Beratungsangeboten für LGBTI-Menschen als zu tief einstuft. «Das Beratungstelefon von ‹Habs Queer Basel› ist so unkompliziert – niederschwelliger geht es kaum. Wahrscheinlich aber ist im Gleichstellungsbüro immer noch nicht angekommen, dass es das überhaupt gibt», sagt Sieber. Seit 15 Jahren engagiere er sich in der LGBTI-Szene und stelle fest, dass die Kommunikation mit dem Gleichstellungsbüro sehr zu wünschen übrig lasse. «Jetzt, wo es einen gesetzlichen Auftrag gibt, hoffe ich, dass sich das ändert.»



Tatsächlich ist genau das vorgesehen: Im Schreiben der Regierung ist explizit festgehalten, dass der geplante Fachbereich eng mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich LGBTI zusammenarbeiten und Aufgaben an Private delegieren soll. «Ich wollte die wertvollen, ehrenamtlichen Beratungsangebote nicht kritisieren. Im Gegenteil: Es geht darum, sie zu stärken», sagt Leila Straumann. Die Abteilung Gleichstellung habe die LGBTI-Organisationen ausserdem bereits vor dem Gesetzesentwurf eingeladen, um den Handlungsbedarf ermitteln zu können, und anschliessend in losen Abständen informiert.

