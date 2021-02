Vater gestorben, Familie gerettet – Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Steinhausen ZG Ein 56-jähriger Vater ist am frühen Morgen bei einem Brand gestorben. Die übrigen Familienmitglieder konnten sich retten.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Steinhausen ZG starb ein Mann. Foto: Kantonspolizei Zug

Bei einem Wohnungsbrand in Steinhausen ZG ist am Donnerstagmorgen ein Mann gestorben. Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 56-jährigen Familienvater, den die Einsatzkräfte leblos in einem Zimmer gefunden hatten.

Der Feueralarm war kurz nach 5 Uhr eingegangen, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der Brand im dreistöckigen Mehrfamilienhaus war in der Wohnung einer vierköpfigen Familie ausgebrochen, die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Das Todesopfer fanden die Feuerwehrleute im Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen war. Die formelle Identifikation des Mannes steht noch aus. Die übrigen Familienmitglieder konnten sich selber in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die weiteren Bewohner des Hauses, vier Erwachsene und drei Kinder, wurden sicherheitshalber evakuiert.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die betroffene Wohnung im obersten Stock ist nicht mehr bewohnbar.

SDA