Prozess in Basel – Mann soll gefesselte Freundin getreten haben – um sein Kind abzutreiben Eine dreifache Mutter hat ihren Ehemann angezeigt. Die Anklageschrift zeichnet das Bild eines jahrelangen Martyriums. Heute Morgen hat der Prozess begonnen. Nina Jecker

Ein Mann soll laut Anklage seine Ehefrau immer wieder misshandelt haben – nun steht er vor Gericht. Bild: Urs Baptista

Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, versuchter strafbarer Schwangerschaftsabbruch, mehrfache einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung, Nötigung, Drohung, Beschimpfung – damit sind noch nicht alle Taten aufgelistet, die dem Beschuldigten in einem Prozess wegen häuslicher Gewalt zur Last gelegt werden. Das Gerichtsverfahren beginnt heute Montag in Basel. Es ist ein Fall, dessen Details schwer auszuhalten sind. Und der doch stellvertretend für viele andere steht.