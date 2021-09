Mindestens ein Toter – Mann schiesst in US-Supermarkt um sich und verletzt zwölf Menschen Nachdem ein Mann in einem Kroger-Supermarkt in Collierville, Tennessee das Feuer eröffnet hat, ist mindestens ein Mensch gestorben. Zwölf Weitere wurden verletzt. Das Tatmotiv ist bisher unklar. Der Schütze hat sich danach offensichtlich selbst gerichtet.

Ein Angreifer hat in einem Supermarkt in der Nähe der US-Stadt Memphis am Donnerstag mindestens einen Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erschoss sich der Mann anschliessend selbst. Der Polizeichef von Collierville, Dale Lane, sagte, dass einige der insgesamt zwölf Verwundeten «sehr schwere Verletzungen» hätten. Er warnte, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte.

Spezialkräfte der Polizei, die zum Supermarkt geeilt waren, fanden laut Lane eine «schreckliche» Szenerie vor. Sie fanden demnach unter anderem Menschen, die sich in Kühltruhen vor dem Angreifer versteckt hatten. Welche Verbindung der Täter zu dem Supermarkt hatte, wollte Lane nicht sagen. Das FBI habe mit Ermittlungen begonnen.

Waffengewalt an der Tagesordnung

Waffengewalt und Schiessereien sind in den USA an der Tagesordnung. Experten sagen, dass die Gewalt durch laxe Waffengesetze und die weite Verbreitung von Schusswaffen angeheizt wird.

