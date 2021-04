Skurriles aus dem Oberbaselbiet – Mann greift Polizisten an, als diese sein Auto beschlagnahmen wollen Im Oberbaselbiet musste am Freitagvormittag ein Mann in Handschellen gelegt werden, weil er Beamte unvermittelt angriff.

Die Polizisten mussten den Mann kurzzeitig in Handschellen legen. Symbolfoto: Jürg Spori

Am Freitag kurz vor 11 Uhr morgens ist es bei einem Polizeieinsatz in Rothenfluh zu einem Zwischenfall gekommen. Die Patrouille, die infolge einer Requisition, also einer Beschlagnahmung, in der Oberbaselbieter Gemeinde war, ist von einem Mann «unvermittelt angegriffen» worden, wie Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Gemäss Schilderungen eines Augenzeugen habe sich der Mann, dessen Auto hätte beschlagnahmt werden sollen, geweigert, den Beamten den Autoschlüssel auszuhändigen. Daraufhin habe der Mann die Polizisten mit einem Pfefferspray angegriffen und ausserdem mit einem Werkzeug die Frontscheibe des Abschleppwagens eingeschlagen. Gaugler bestätigt, dass es während des Einsatzes auch zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Weitere Details zum Vorfall konnte er aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen aber nicht preisgeben.

Mann wird verzeigt

Den Beamten ist es anschliessend gelungen, den Mann in Handschellen zu legen. Er wurde gemäss der Polizei aber noch vor Ort wieder entlassen. Auf den Mann kommt ein Verfahren zu: Er wird wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte verzeigt.

Adrian Gaugler konnte keine Angaben dazu machen, weshalb die Polizei das Auto des Mannes in Beschlag nahm.

