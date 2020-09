Zwischenfall in Basel – Mann flieht aus der PUK – Fahndung läuft Wer hat diesen 31-Jährigen gesehen? Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht einen gefährlichen Insassen, der aus der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel (PUK) abgehauen ist. Marcel Rohr

Er wird gesucht: Ein 31-Jähriger ist am Mittwochabend aus der PUK geflohen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Ein 31-jähriger Mann, der im Rahmen des vorzeitigen stationären Massnahmenvollzugs in einer geschlossenen Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (PUK) behandelt wird, ist am Mittwochabend aus der Forensischen Klinik geflohen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat für die Fahndung ihre Partner im In- und Ausland beigezogen.

Die entwichene Person ist rund zwei Meter gross, von stämmiger Statur und hat braune Augen. Sie hat einen Millimeter-Haarschnitt oder eine Glatze. Bei ihrer Entweichung trug sie ein olivgrünes T-Shirt, schwarze halblange Hosen, weisse Socken und weisse Finken. Der Mann könnte hinken.

Ihm wurde unter anderem wegen strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, Vermögensdelikten sowie Delikten gegen die Freiheit zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt, welche zugunsten einer stationären psychiatrischen Behandlung aufgeschoben wurde; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Personen, welche Angaben zum Gesuchten oder zu dessen Aufenthaltsort machen können,

werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Basel-Stadt, via Notruf 117 zu melden oder sich mit

der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.