Schüsse bei Verkehrskontrolle – Polizist nahe bei Basel schwer verletzt Ein Betrunkener hat auf der Flucht vor einer Kontrolle in Efringen-Kirchen (D) einen Polizisten umgefahren und schwer verletzt. Beamte feuerten mehrere Schüsse ab. Dina Sambar

Eine Woche nachdem in Rheinland-Pfalz ein Polizist und eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle getötet wurden, kam erneut ein Polizist bei einer Kontrolle fast ums Leben. Polizeibeamte wollten am Montagabend gegen 22.15 Uhr einen 61-jährigen Autofahrer in Efringen-Kirchen, in Grenznähe zu Basel, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, da dieser durch seine Fahrweise auffiel, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in einer Mitteilung schreibt.

Der Mann weigerte sich anzuhalten und flüchtete. Weiteren Streifenfahrzeugen gelang es jedoch, das Auto des Flüchtenden im Bereich der B3 zu stoppen. Als einer der Polizeibeamten zur Durchführung der Kontrolle auf das Fahrzeug zuging, gab der Mann Gas, fuhr unvermittelt auf den Beamten zu und erfasste diesen frontal. Der 39-jährige Polizeibeamte wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Alkoholisiert und polizeibekannt

Obwohl weitere Polizisten das Feuer eröffneten, konnte der 61-Jährige fliehen. In Efringen-Kirchen wurde er dann endgültig gestoppt und festgenommen. Der Mann war alkoholisiert und wurde aufgrund zweier Schussverletzungen an den Armen ambulant behandelt. Der 61-jährige Deutsche ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist bereits wegen Beleidigung und räuberischen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidium Freiburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Rahmen einer Ermittlungskooperation.

