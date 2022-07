Kanada – Mann erschiesst zwei Menschen und wird von Polizei getötet Laut Medienberichten soll es sich bei den Opfern der Gewalttat im Westen Kanadas um Obdachlose handeln.

Das Motiv des Einzeltäters ist noch unklar: Ein Polizist sichert in Langley einen Tatort. (25. Juli 2022) Keystone/Darryl Dyck

Bei einer Serie von Angriffen hat ein Mann im Westen Kanadas zwei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Der Mann wurde schliesslich von der Polizei getötet, wie die Behörden der südöstlich von Vancouver gelegenen Stadt Langley am Montag mitteilten. Das genaue Motiv des mutmasslichen Einzeltäters war zunächst unklar. Die Behörden konnten Medienberichte, wonach die Opfer Obdachlose waren, zunächst nicht bestätigen.

«Derzeit ermitteln wir, wer diese Leute genau waren, und wir sind nicht in der Lage zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um Obdachlose handelt», sagte der Ermittler David Lee. Polizeichef Ghalib Bhayani sagte, noch sei unklar, ob es eine Verbindung zwischen Täter und Opfern gegeben habe. Der Angreifer habe vermutlich alleine gehandelt.

Frau lebensgefährlich verletzt

Zwei der Opfer verstarben. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein viertes Opfer erlitt eine Schusswunde am Bein.

Die Schüsse waren am Montagmorgen in der 130’000-Einwohner-Stadt Langley gefallen, die rund 40 Kilometer südöstlich von Vancouver in der Provinz British Columbia liegt. Die Polizei hatte zunächst lediglich von «mehreren Opfern» gesprochen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich von den Tatorten fernzuhalten.

AFP/chk

